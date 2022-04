Menina esmagada por carro alegórico morre em hospital do RJ

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi imprensada por carro alegórico na saída do sambódromo, no Rio (Reprodução)

O Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, confirmou no início da tarde desta sexta-feira a morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, em função de uma hemorragia interna.

Raquel foi imprensada por um carro alegórico da Em Cima da Hora na saída do sambódromo e teve traumatismo do tórax e esmagamento da perna, que precisou ser amputada. Ontem ela passou por uma cirurgia de 6 hora e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. A menina estava internada na unidade de tratamento intensivo em estado grave, respirando por aparelhos.

A mãe da menina chegou logo no início da tarde e desmaiou ao receber a notícias da morte da filha.

Há duas versões para o acidente com a garota. Algumas testemunhas disseram que ela subiu no carro alegórico enquanto ele estava parado, e quando começou a se mover ela foi prensada. Mas uma amiga da família disse que a criança estava apenas parada assistindo à passagem dos carros no momento do acidente.

A Justiça determinou que todos os carros alegóricos sejam escoltados quando saírem do sambódromo até seus respectivos barracões.

‘A morte da pequena Raquel nos deixa um grande sentimento de tristeza. Vamos acompanhar de perto a investigação policial que apura as responsabilidades e estamos, através de nossa secretaria de Assistência, dando apoio aos familiares. Minha solidariedade neste momento de dor”. Disse prefeito Eduardo Paes em nota.

A polícia solicitou as imagens de duas câmeras de segurança do local para verificar se elas registraram o acidente.

Marcela Portelinha, mãe de Raquel, disse que até o momento não recebeu qualquer tipo de auxílio da Em Cima da Hora ou da Liga das escolas de samba.