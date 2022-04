Marido da mulher que fez sexo com morador de rua posta foto no Instagram

O personal trainer Eduardo Alves se manifestou pela primeira vez desde que sua esposa saiu do hospital psiquiátrico onde esteve internada por vários dias. O relacionamento dela com o morador de rua Givaldo Alves ficou famoso quando vazou nas redes o vídeo do marido flagrando os dois fazendo sexo dentro de um carro em Planaltina.

Na foto, Eduardo aparece abraçado com a esposa e destaca o sofrimento enfrentado por ele e todos os familiares nas últimas semanas.

“Foram dias de sofrimento e luta, mas hoje temos a alegria de estarmos juntos, com nossos filhos, família, amigos e todos aqueles que investiram seu precioso tempo de oração por nós”, disse.

Apesar da alta, Sandra Mara vai continuar fazendo acompanhamento com psicólogos e psiquiatras. De acordo com o laudo dos médicos que a atenderam no momento em que deu entrada, a comerciante de 33 anos estava em surto psicótico. Ela disse a todos que o ato sexual com o morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, foi consensual e que foi obra de “uma revelação divina”.

LEIA TAMBÉM: Conta do ex-morador de rua no Instagram é liberada: “Obrigado, mendigão na área”

O personal, que espancou Givaldo no momento do flagrante, fazendo com que ele tivesse que ser hospitalizado por 9 dias, acuso o ex-morador de rua de estupro, uma vez que a mulher não estava em posse de suas faculdades mentais. “Não se trata de uma traição conjugal, e, sim, crime de violência”, disse.

Em sua defesa, Givaldo disse que não abordou ninguém, foi abordado por ela na rua e convidado a fazer sexo no carro. Disse também que não é médico e não tinha capacidade para avaliar se ela tinha problemas psiquiátricos.

Após o incidente, Givaldo Alves, autodenominado “medilover”, tornou-se uma celebridade nas redes sociais, com convites para aparições em eventos e um canal do Instagram com quase 500 mil seguidores.