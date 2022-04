Famosa por memes é encontrada morta em praia; fãs relembram Aline do Borel

Na última quinta-feira (21), perfis de notícias do Rio de Janeiro divulgaram a morte de Aline Borel dos Santos, conhecida na Internet como Aline do Borel. A jovem de 28 anos ficou famosa ao compartilhar vídeos cantando nas redes sociais.

De acordo informações iniciais, a vítima foi morta com dois tiros no rosto. O corpo foi encontrado na Praia do Dentinho, no distrito de Praia Seca, em Araruama (RJ) e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para perícia.

A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia Civil (118ª DP) e ninguém foi preso até o momento.

Com mais 28k seguidores no Instagram, Aline encontrava-se afastada das redes para tratar sua depressão, visto aos ataques de haters sofridos em seu perfil.

Jonas Di Andrade, professor pela ufrj, ativista social, escritor e coordenador do Portal e Jornal Impresso do @vozdacomunidade, confirmou a morte da jovem e lamentou nas redes sociais.

“Estou extremamente triste porque é mais um corpo negro que conseguiram tirar a vida. Aline do Borel já vinha enfrentando problemas psicólogos e havia se afastado das redes em 2019. Meus sentimentos à família e amigos e pessoas que puderam conviver com ela”, escreveu, relembrando também a participação da jovem no programa da Maísa em 2019.

Obrigado, @maisa por ter dado essa oportunidade à Aline do Borel. Ela estava muito feliz nesse dia. Que triste saber do que houve com ela 😔 pic.twitter.com/p6qA9xUqLv — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 22, 2022

Aline começou a fazer sucesso na Internet em 2015, quando seus vídeos cantando composições próprias, como “É cansativa a vida do crente” viralizaram.

Muitos fãs prestaram homenagem no Twitter

Aline do borel eterna♥️

Vamos sentir sua falta lenda pic.twitter.com/cxUEaMOFIH — Rian ψ (@RianTw1tter) April 22, 2022

Todos os nossos sentimentos e condolências aos fãs, família e amigos da Aline do Borel. Esse meme dela é um ícone e tornou a "OLHEM A LUA" ainda mais brilhante e emocionante em noites de Lua cheia e fenômenos astronômicos #OlhemALua pic.twitter.com/gotwNFa5aj — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) April 22, 2022

Aline do Borel, um ícone dos memes brasileiros, vá em paz, Aline 😔 pic.twitter.com/LWtAFKffWS — . (@Lorde_Phantom) April 22, 2022

descanse em paz nossa eterna Aline do borel🖤 pic.twitter.com/Bufjg47bjI — nathan४🌙 (@fvsfeyson) April 22, 2022