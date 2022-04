Ex-morador de rua tem seu perfil bloqueado novamente no Instagram

Após comemorar com direito a champanhe o retorno de seu perfil oficial, com quase 500 mil inscritos, o ex-morador de rua Givaldo Alves se deparou com o mesmo problema nesta sexta-feira. Mais uma vez seu perfil foi bloqueado pelo Instagram.

Ainda ontem ele mandou uma mensagem para seus seguidores, agradecendo o apoio para retomar sua conta principal “Gente, brigado (sic), mendigão na área! O Instagram voltou. Isso só foi possível porque você acreditou e somou forças...Jamais posso deixar de agradecer.”

A conta foi bloqueada na primeira vez sábado passado. Seus advogados entraram com uma ação na Justiça para garantir que ele seria indenizado, uma vez que boa parte de sua renda, cerca de R$ 30 mil por semana, vinha de contatos de publicidade e participação em eventos vindos pelo canal.

PERSONAL

Nesta sexta-feira, o marido de Sandra Fernandes, a mulher flagrada fazendo sexo com o morador de rua no carro em Planaltina, postou uma foto com a esposa no Instagram. Ela teve alta há poucos dias, mas segue com acompanhamento psiquiátrico.

Na foto, Eduardo aparece abraçado com a esposa e destaca o sofrimento enfrentado por ele e todos os familiares nas últimas semanas.

“Foram dias de sofrimento e luta, mas hoje temos a alegria de estarmos juntos, com nossos filhos, família, amigos e todos aqueles que investiram seu precioso tempo de oração por nós”, disse.

De acordo com o laudo dos médicos que a atenderam no momento em que deu entrada, a comerciante de 33 anos estava em surto psicótico. Ela disse a todos que o ato sexual com o morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, foi consensual e que foi obra de “uma revelação divina”.