Empresas de todo País estão com mais de mil vagas de emprego abertas

Empresas de todo o País estão com mais de mil vagas de emprego abertas para diversas áreas, entre elas tecnologia, vendas e varejo.

Em 100% delas o processo seletivo acontece pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital.

Confira a seguir a lista completa de oportunidades:

Dellys:

O Grupo Delly’s, fundado em 2015 com o objetivo de profissionalizar e melhorar a distribuição de alimentos para operadores de restaurantes, está com 169 vagas abertas para atuação nos Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Para mais informações acessar o link de inscrição.

C2C - Close to Consumer:

A C2C, especializada em Field Marketing e Sales, contrata mão de obra para suas operações, hoje com 578 vagas abertas para atuação nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para conferir os detalhes, basta acessar o link de inscrição.

KAINOS BPOTECH

A KAINOS BPOTECH, empresa de soluções de eficiência no relacionamento entre marca e consumidor, está com 213 oportunidades para contratação em regime de estágio, jovem aprendiz e CLT. Veja todas as oportunidades no link.

Sequoia

A Sequoia, que oferece soluções de Logística e Transporte, está com 88 oportunidades abertas nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Veja todas as oportunidades no link.

Grupo Fleury

O Grupo Fleury, organização de medicina e saúde, está em busca de novos profissionais. No total, são mais de 100 oportunidades para jovem aprendiz, atendimento, teleatendimento, estágio, entre outros. As vagas são para atuação em diversos Estados. Os interessados devem realizar a inscrição pelo link .

Raízs

A Raízs, startup de produtos orgânicos, está vivendo um ano de grande aceleração e, por isso, há vagas abertas para diversos cargos. As oportunidades são para candidatos da cidade de São Paulo (SP). Para informações, basta acessar o link de inscrição.

Beneficência Portuguesa de São Paulo:

A BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP), um hub de saúde que oferece serviços médico-hospitalares, está com 30 vagas abertas para Auxiliar de Limpeza e 15 vagas abertas para Operador de Atendimento (Call Center), Efetivo CLT, na cidade de São Paulo (SP). Mais informações no link de inscrição.

Innoveseh

A Innoveseh, uma Consultoria Boutique de Soluções Customizadas em Gestão de Pessoas, está com sete vagas abertas para os cargos de supervisor de produção, líder de operação, assistente de comunicação. As oportunidades são para atuação nas cidades de Caçador (SC), Campo Largo (PR), Garça (SP), Jundiaí (SP), Piracaia (SP), São Paulo (SP) e Serra Talhada (PE). Para se inscrever, é só acessar esse link .

Grupo NotreDame Intermédica

O Grupo NotreDame Intermédica, operadora de saúde, está com 15 vagas abertas para atuação nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Entre os locais estão São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Balneário Camburiú (SC). Veja todas as oportunidades no link.

Hippocampus

O Instituto Hippocampus de psicologia está com 48 oportunidades abertas para os cargos de auxiliar de vendas, ajudante de higiene, ajudante de cozinha, operador de atendimento, auxiliar de vendas, copeiro e banco de talentos. As oportunidades são para atuação na cidade de São Paulo (SP), e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Inter Estágios

A Agência Inter Estágios, especializada em recrutamento, seleção e documentação de estágios, está com 150 vagas abertas. As oportunidades são para atuação em São Paulo. Veja todas as vagas no link.

Lopes Supermercados

O Lopes Supermercados está com mais de 50 posições de trabalho abertas para atuação no Estado de São Paulo. As vagas também são destinadas aos PCDs. Confira as cidades: Barueri (SP), Embu (SP), Guarulhos (SP), Itapevi (SP), Santo André (SP), São Paulo (SP) e Sorocaba (SP). Para conferir mais informações sobre as vagas, basta acessar o link de inscrição.

AGFE

A AGFE, uma agência de Fomento Empresarial, está com 41 oportunidades abertas para atuação em Mogi das Cruzes (SP). Veja todas as oportunidades no link.

Hipcom