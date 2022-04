O que se sabe sobre acidente com a menina atropelada pelo carro alegórico

A menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi esmagada por um carro alegórico da Em Cima da Hora contra um poste na saída do Sambódromo, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.

Ela foi internada em estado grave com traumatismo do tórax e teve uma das pernas esmagadas e chegou a sofrer uma parada cardíaca em função do atropelamento. Raquel recebeu os primeiros socorros no local e foi imediatamente transferida para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, em estado gravíssimo. Em função da gravidade das feridas, os médicos tiveram que remover uma das pernas e corria o risco de perder também a outra. Na tarde desta quinta-feira, a tia da menina veio a público dizer que esse risco já foi descartado.

De acordo com as testemunhas do acidente, a menina subiu no carro alegórico enquanto ele estava parado e quando ele começou a ser rebocado, ela caiu e sofreu o acidente. Uma amiga da família, entretanto, afirmou que a menina estava apenas perto do carro assistindo ao desfile quando foi atropelada.

A mãe de Raquel, que está grávida, desmaiou quando recebeu a notícia e teve que ser amparada.

A polícia ainda não conseguiu aferir qual das versões é a correta, nem porque o carro alegórico perdeu o controle e prensou a menina contra o poste. Investigadores solicitam as imagens de duas câmeras de segurança do local para verificar se elas registraram o acidente.

A assessoria de imprensa da escola de samba “Em Cima da Hora” disse que foi uma “fatalidade”.

Em nota oficial, as ligas de escola de samba lamentaram o acidente e prestaram solidariedade a Raquel. A Prefeitura do Rio também emitiu nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com a família.