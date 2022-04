Mulher flagrada fazendo sexo com morador de rua em Planaltina deixa hospital

A esposa do personal trainer flagrada dentro do carro mantendo relação sexual com morador de rua em Planaltina, no Distrito Federal, teve alta da ala psiquiátrica do Hospital Universitário de Brasília no início de abril. Ela deve concluir o tratamento em casa, mas vai continuar fazendo acompanhamento com psiquiatras e psicólogos.

Segundo o laudo médico, a comerciante de 33 anos deu entrada no hospital com surto psicótico em março, após ser pega com o então morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, dentro do carro em pleno ato sexual.

O personal trainer Eduardo Alves, que espancou o morador de rua no momento do flagrante, acusou Givaldo de estupro. “Não se trata de uma traição conjugal, e, sim, crime de violência”, disse.

Givaldo Alves foi levado ao hospital e ficou nove dias internado, com vários hematomas no rosto e na cabeça. Ele nega o estupro, disse que foi abordada por ela na rua e convidado para fazer sexo em seu carro e que não tinha capacidade de avaliar o estado de saúde da mulher.

A advogada que representa o casal disse que a mulher está bem, mas ainda em fase de atenuação dos efeitos do surto psicótico, e está sendo cuidada pelo marido.

LEIA TAMBÉM: Ex-morador de rua volta a falar sobre sexo com mulher no carro em Planaltina

O vídeo do caso foi postado e correu as redes sociais, fazendo do morador de rua uma celebridade instantânea. Desde aquele dia, Givaldo Alves tem recebido convites para participar de festas e eventos e foi apadrinhado por um influencer, que o ajudou a começar seus canais e arranjou um lugar para ele morar.

Recentemente ele se envolveu em uma discussão pública pelas redes com a viúva do Dj Kevin, que também o acusou de ter se aproveitado da fragilidade da mulher para abusar sexualmente dela. Os advogados de Givaldo entraram na Justiça para que ele preste esclarecimentos sobre suas acusações.