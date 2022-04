Moradora de rua seduz homem e o ataca com barra de ferro para roubar em estacionamento de mercado

Agressão aconteceu no estacionamento do supermercado

Um jovem de 23 anos que mora em um hotel no Distrito Federal foi atacado com golpes de barra de ferro pela mulher com quem estava se relacionado e mais três moradores de rua na madrugada desta quarta-feira.

A mulher, que ele tinha conhecido há 5 dias pelas redes sociais e já tinha saído algumas vezes, possuía uma extensa ficha criminal com relato de roubos e furtos no Piauí, detalhou a polícia local.

“Na noite anterior aos fatos ele a chamou para dormir no hotel, ela deve ter visto o dinheiro”, detalhou o delegado Maurício Iacozzilli, chefe-adjunto da 1ª DP.

Na noite do crime, eles passaram a noite juntos e de madrugada ela pediu para saírem para comprar cerveja. Eles foram a um supermercado e ele ficou do lado de fora, esperando. Quando ela saiu, vinha acompanhada de mais três moradores de rua, armados com barras de ferro, que o atingiram com vários golpes na cabeça. Quando ele desmaiou, roubaram sua carteira com cerca de R$ 3 mil.

Todos os quatro foram presos e na delegacia a vítima ficou sabendo que ela também vivia nas ruas com os outros agressores, de 29, 28 e 24 anos, dois deles com antecedentes criminais por roubo, furto e porte de drogas. Ela tem 33 anos e tinha saído da cadeia há menos de um mês.

Todos foram detidos na Carceragem da Polícia do Distrito Federal e o delegado que investiga o caso pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva em função da “alta periculosidade da quadrilha”.