Menina de 11 anos é atropelada por carro alegórico e é internada em estado grave

Local do atropelamento no Rio de janeiro (Reprodução)

A menina Raquel Antunes da Silva, de 11, anos , foi atropelada nesta quarta-feira por um carro alegórico na saída do Sambódromo, na rua Frei Caneca, no Centro do Rio de Janeiro e foi internada em estado grave, com traumatismo no tórax e ferimentos graves.

De acordo com os médicos que atenderam a menina, ela sofreu uma parada cardíaca e perdeu uma perna. A outra perna está em estado crítico.

Testemunhas disseram que a mãe e a menina estavam na Praça no Estácio, perto da Sapucaí, quando a menina se afastou para ver os carros alegóricos. Poucos minutos depois a mãe foi avisada do acidente. Além de ser atropelada, Raquel foi prensada contra um poste e teve as duas pernas dilaceradas. A mãe, que está grávida, desmaiou no local após receber a informação.

No início desta quinta-feira a menina foi operada e permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio. Seu estado é considerado grave.

Em nota oficias, a Liga das escolas de samba do Rio lamentaram o acidente e disse que é preciso esperar a investigação para esclarecer o caso.

Veja a Nota oficial da Lierj

“As ligas das escolas de samba do Rio de Janeiro estão abaladas e se solidarizam com a família de Raquel Antunes. A jovem menor subiu no carro alegórico fora do sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Estácio após deixar a área de dispersão. Prontamente, em menos de dois minutos, ela foi socorrida e levada ao Hospital Sousa Aguiar, onde foi submetida a cirurgias. Equipes das Ligas e da Escola acompanham o caso na unidade hospitalar ao lado da família desde o primeiro instante e também colaboram com as autoridades. Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos”.