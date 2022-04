Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 8,5 milhões

O concurso 2.473 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (20) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 15 - 18 - 28 - 42 - 55 - 60 .

O próximo concurso (2.474), no sábado (23), deve pagar o prêmio de R$ 8,5 milhões.

A quina teve 23 ganhadores e cada um vai receber R$ 87.936,68. Os 2.630 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.098,61.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Apostador do Rio Grande do Norte leva prêmio da Lotofácil

Um apostador da cidade de Passa e Fica, no Rio Grande do Norte, foi o único ganhador da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira. Ele vai levar para casa a quantia de R$ 1.699.631,72. Na faixa dos 14 acertos, 296 apostas ganharam R$ 1.719,95 cada.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 05

06, 07, 0-8, 09, 11

19, 20, 22, 23, 25

Em função do feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira não haverá sorteio das loterias. A Lotofácil retorna nesta sexta-feira com prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Quina acumulou

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas da Quina e o prêmio acumulou para o sorteio de sexta-feira, quando a Caixa vai pagar ao apostador que acertar os números da loteria vai levar para casa R$ 1,5 milhão.

Veja os números sorteados:

14, 45, 67, 74, 79

Cinquenta e uma apostas acertaram a quadra e cada uma delas vai levar para casa um prêmio de R$ 5.952,20