Adolescente de 14 anos é estuprado por morador de rua após sair de futevôlei

Nesta terça-feira (19), um homem foi preso pela Polícia Militar do DF (PMDF) suspeito de abusar sexualmente de um adolescente, na QE 15 do Guará II, cerca das 23h. O jovem de 14 anos foi abordado assim que saiu do futevôlei. Informações são do portal Metrópoles.

De acordo com o adolescente, o estupro ocorreu próximo à pista de skate. A vítima parou a PMDF assim que a viatura passou na região do crime. Dois homens haviam sido abordados pela polícia, porém o jovem reconheceu apenas um deles como autor do abuso.

A PMDF levou os suspeitos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), mas apenas um permaneceu preso. O homem não se encontrava armado. Segundo a corporação, o suspeito – que é morador de rua – obrigou o adolescente a fazer sexo oral nele.

Outro caso de estupro em Guará

Outros casos de abuso sexual foram registrados em Guará ainda neste mês. Uma menina de oito anos teria sido violentada ao meio-dia, no último dia 2, atrás do Museu da Memória, no Guará II. A criança teria pedido 22 R$ aos pais para comprar refrigerante e doces em uma padaria.

Ao sair de casa e passar pela área verde atrás do museu, o suspeito que estava debaixo de uma árvore a chamou e a arrastou para um esconderijo. O homem ameaçou matar a criança e sua família. Logo após, abusou da criança.

Ao notar a aproximação de um motociclista, o suspeito fugiu do local. A menina correu até a testemunha, que pediu para ela ir para casa e logo após, perseguiu o suspeito. O homem fugiu do motociclista, passando por um buraco na cerca e correu para dentro da QE 56.

Um retrato falado do suspeito foi divulgado pela polícia na semana passada. Quem tiver informações sobre o suspeito poderá ligar para o telefone 197 da Polícia Civil do DF e informar às autoridades.

Veja o retrato falado: