Ex-morador de rua volta a falar sobre sexo com mulher no carro em Planaltina

O ex-morador de rua e atual digital influencer Givaldo Alves voltou a falar nos stories do Instagram sobre o caso de Planaltina, quando foi flagrado pelo personal trainer com a mulher dele no carro, fazendo sexo.

Givaldo tem sido acusado de ter se aproveitado de Sandra Mara enquanto ela estava em surto. A viúva do MC Kevin, Deolane Ribeiro, disse que o que ele fez foi estupro de vulnerável. Os advogados do ex-morador entraram na Justiça para que ela se explique sobre as acusações.

O ex-morador de rua retomou o caso em um vídeo para esclarecer que ele não abordou ninguém e não sabia que a mulher era casada.

Sobre as acusações de que teria estuprado ela, ele disse: “Não sou psicólogo e nem psiquiatra para saber distinguir uma pessoa que me aparentava perfeitamente normal (sic) que há nela algum tipo de distúrbio.”

Givaldo esclareceu ainda que foi violentamente agredido pelo marido de Sandra e permaneceu nove dias hospitalizado. “Enquanto eu estava no hospital toda essa história foi divulgada do jeito que quiseram, sem ao menos pensar que há um outro lado a ser ouvido”, esclareceu.

Repercussão

O caso do Givaldo continua repercutindo nas redes sócias desde que ele deu entrevistas a jornais sobre seu relacionamento com a mulher e passou a aparecer nas mídias em festas com mulheres e em carrões de luxo.

No último sábado, o principal perfil do ex-morador de rua, no qual já acumulada quase 500 mil seguidores, foi tirado do ar pelo Instagram, sem nenhum tipo de notificação.

Os advogados contratados por ele entraram com uma ação na Justiça pedindo R$ 300 mil pelos danos materiais, já que ele usava essa conta para fazer publicidade e ganhava cerca de R$ 30 mil mensais.