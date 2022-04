Com conta banida do Instagram, ex-morado de rua vai à Justiça: ‘estão tentando me cancelar’

Desde sábado, o principal perfil do ex-morador de rua Givaldo Alves foi banido do Instagram sem qualquer aviso prévio ou notificação da rede social. O canal contava com 477 mil seguidores e era usado pelo influenciador para gerar publicidade e parcerias.

Em um vídeo postado no TikTok na noite desta terça-feira, ele disse: “Estão tentando me cancelar, só que não vão conseguir.”

Diante da recusa do Instagram de se manifestar sobre o banimento da conta, o ex-morador de rua resolveu acionar os advogados e entrar na Justiça contra a rede social e vai pedir R$ 300 mil de indenização, já que, segundo os advogados, ele deixa de ganhar R$ 30 mil por semana com o bloqueio do perfil somente em publicidade.

Givaldo tomou conhecimento do desaparecimento de seu perfil no sábado passado e publicou um vídeo no TikTok fazendo ameaças: “cabeças vão rolar”.

Sua conta no TikTok possui atualmente 735 mil seguidores e quase 4 milhões de curtidas. “Podem tentar, mas a gente que viveu nas ruas aprende que cada dia é dia. Força e coragem a todos os que torcem por mim”, disse na postagem.

NEM UM DIA

Três dias após seu principal canal no Instagram ter sido deletado sem maiores explicações por parte da plataforma, o ex-morador de rua Givaldo Alvres postou um vídeo em sua conta no TikTok tocando violão e cantando a música do Djavan “Nem um dia”.

No post desta terça-feira do TikTok, Givaldo está sentado na cama, cantando Djavan e tocando violão. Ao fundo, uma mulher que não aparece nas imagens canta a canção com ele. “Vamos de música com minha amiguinha”, postou.

