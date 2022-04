Startups oferecem mais de 200 vagas de emprego nos modelos presencial e remoto

Startups de todo o País estão com mais de 200 vagas de emprego abertas para quem busca recolocação ou inserção no mercado de trabalho.

As oportunidades oferecidas são para as áreas de tecnologia, comunicação, vendas, RH, entre outras.

Uma tendência que se mostrou forte para as vagas ofertadas é a possibilidade de trabalho remoto. Sendo assim, candidatos de todo o Brasil podem se inscrever para as posições. Confira:

QUICKO

A Quicko, app de mobilidade que funciona como um Waze do transporte público, fornecendo otimização e agilidade de rota, está com seis vagas abertas para áreas como Customer Experience e Tecnologia. As vagas são para cargos efetivos, bancos de talentos e estágios. Além disso, variam, também, no modelo de home office e presencial em São Paulo, onde a empresa está localizada. Interessados podem se candidatar no link .

ROUTEASY

A RoutEasy , startup de logística que utiliza inteligência artificial em soluções de otimização e gestão de entregas, está com cinco vagas disponíveis para áreas como financeiro e desenvolvedor. A empresa desenvolveu um SaaS (Software as a Service) que oferece tecnologia e inteligência artificial presentes no planejamento, controle operacional e gerenciamento de rotas de entregas, coletas e serviços de campo. As vagas variam entre efetivo e pessoa jurídica e no modelo presencial (em São Paulo) ou em forma de home office. Interessados podem acessar mais informações no link .

CASAI

A Casai, startup de hospedagem inteligente, conta com mais de 1.400 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Com uma média global de 90% de ocupação, a empresa está em constante expansão e em busca dos melhores talentos do mercado para fazer parte do time inovador e diversificado. Para conferir todas as oportunidades abertas no link , basta selecionar o filtro para a cidade desejada.

RESALE

A proptech Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou governos. Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso à tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato. No momento, a proptech está com uma vaga em aberto para Desenvolvedor Sênior. Para se candidatar, basta acessar o link .

BOSSABOX

A BossaBox, startup que conecta empresas e profissionais de tecnologia para criar produtos digitais, está com vagas abertas para trabalho remoto nas áreas de Internal Recruitment, Product Designer, Senior Product Manager, Tech Manager, Solutions Architect, Talent Success, Customer Success Manager, Business Development Representative, Product Delivery Manager, Designer e Internal Recruitment. Para se candidatar, basta acessar o link .

NUBIMETRICS

A plataforma argentina Nubimetrics , especialista no mercado de e-commerce e sales intelligence, tem vagas abertas para Sales Development Representative e Sales Executive B2B. As oportunidades estão disponíveis para Argentina, Brasil e México. Para mais informações, basta acessar o link .

PROGIC

A Progic, empresa de Comunicação Interna, está com vagas abertas para os cargos de Estagiário(a) de Suporte Técnico e Desenvolvedor Front-end. As oportunidades são para a cidade de Florianópolis. Para mais informações, acesse o link .

PINEPR

A PinePR é uma agência de PR especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. Há vagas abertas para os cargos de Trainee (estágio) em assessoria de imprensa e Executivo de assessoria de imprensa Sênior. A empresa buscando pessoas organizadas, com escuta ativa e que tenham experiência e/ou interesse no ecossistema de tecnologia, inovação, scale-ups - como fintechs, edtechs etc - e empreendedorismo, além do contato com a área de assessoria de imprensa. Para fazer parte do time, envie o currículo para o e-mail vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

YUCA

A Yuca é a proptech referência em soluções de moradias descomplicadas. Com mais de 900 quartos sob gestão na cidade de São Paulo, a startup atua no processo de ponta a ponta no mercado imobiliário. Em constante crescimento, a startup anuncia 13 vagas de trabalho em áreas como arquitetura, community, engenharia, people, design, vendas e tecnologia, em cargos que vão desde de estágio até experiências Seniors. Para se candidatar e saber mais sobre as vagas basta acessar o link .

PONTOMAIS

A Pontomais, plataforma SaaS líder no mercado de controle de ponto online, está com seis vagas abertas de DEVs para o setor de Tecnologia. Para ser um pontomaker, como são chamados os colaboradores da empresa, basta se inscrever no link . Todas as oportunidades de vagas em tecnologia são no modelo de home office e a empresa oferece uma gama diferenciada de benefícios, além de um ambiente de trabalho totalmente disruptivo.

TRUEPAY

A TruePay, fintech de meios de pagamentos B2B, foi fundada em dezembro de 2020 e segue em crescimento. Por isso, investe em contratações com mais de 24 vagas abertas para as áreas de tecnologia, data, produto e designer. Os interessados podem se inscrever através do link.

CLICKSIGN

A Clicksign, empresa brasileira de fornecimento de tecnologia para assinaturas eletrônicas e digitais, teve crescimento de cerca de 300% em 1 ano e continua sendo ampliado. Aagora está com 34 vagas em aberto, muitas 100% home office, nas áreas de tecnologia, vendas, marketing, entre outras. Para se candidatar, acessar o link .

FEEDZ

A Feedz, plataforma para aumentar o engajamento e desempenho de colaboradores, possui quatro vagas para o seu time de parrots, como são chamados os colaboradores. Entre elas, duas são exclusivas para Pessoas Pretas, Pardas ou Indígenas no cargo de Pessoa Desenvolvedora Fullstack PHP e JS - Pleno, todas no formato home-office para pessoas de qualquer lugar do País. Para saber mais sobre a vaga e os benefícios de trabalhar na Feedz, acesse o site da plataforma.

SENSEDATA

A SenseData, uma plataforma de gestão de sucesso do cliente através de dados acionáveis, está com cinco vagas abertas sendo elas: Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor Python, Sales Consultant, Analista BDR e Estagiário em RH. As vagas são para trabalho remoto e podem ser acessadas através do site da SenseData .

REFUTURIZA

A REfuturiza Empregos, empresa da REfuturiza - Emprego e Educação para TODOS, lançada recentemente pelo Grupo Cartão de TODOS, está com 135 oportunidades de empregos espalhadas pelo País. A maioria das vagas disponíveis são para São Paulo (83) e Rio de Janeiro (18), entre outros eEstados como Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, por exemplo. Voltada para jovens e adultos das classes C e D, a marca tem como propósito ajudar cada pessoa a despertar o seu potencial para reescrever a sua história e conquistar o seu sucesso. Para se inscrever, clique aqui .

CONVENIA