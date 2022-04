Rússia fez 1.260 ataques na Ucrânia na última madrugada, diz ministro

O ministro da Defesa da Rússia anunciou que as tropas de seu país realizaram 1.260 ataques na madrugada desta terça-feira na Ucrânia, quatro vezes mais do que o realizado na noite anterior, em uma ofensiva para tomar o controle total de Mariupol e da região de Donbass, no leste do país.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a Rússia está iniciando uma nova fase da invasão.

Grande parte dos ataques ocorreu nas cidades do leste do país. Uma das cidades duramente castigadas pelos bombardeios foi Kreminna, onde as autoridades ucranianas disseram que as tropas russas estão atacando civis deliberadamente.

O governo russo pediu ainda que todos os militares ucranianos que estão na região de Mariupol baixem as armas e se rendam imediatamente.

Em comunicado, os russos se dirigem a todos os militares do exército ucraniano e mercenários estrangeiros. “Não desafiem a sorte”.

No comunicado emitido nesta terça-feira, o governo do Moscou promete um cessar-fogo de duas horas para que as forças ucranianas deixem a cidade sem armas ou munições.

“Pedimos às autoridades de Kiev que mostrem bom senso e ordenem aos combatentes que acabem com sua resistência insensata”, afirmou o Ministério de Defesa russo.

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, disse que a intensificação dos ataques apontam para nova fase da guerra.

“Agora podemos constatar que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass (região leste da Ucrânia) para a qual estavam se preparando há um longo tempo”, disse. Zelensky afirmou que parte significativa de todo o exército russo está concentrada naquela região.

O presidente falou também que não tem interesse de entregar Mariupol aos russos sem lutar.

“Não importa quantas tropas russas estão s dirigindo para lá, nós vamos nos defender, vamos fazer isso todos os dias”, disse.