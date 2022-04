VR abre inscrições para seu programa de estágio; saiba mais

A VR está com inscrições abertas para seu programa de estágio, o #MeAceitaVR 2022. Ao todo, são 15 vagas para estudantes em cursos de bacharelado e licenciatura, com graduação a partir de junho de 2024.

As oportunidades se concentram nas áreas de Contabilidade, Produtos, Pessoas & Cultura, Financeiro, Dados, Marketing e Planejamento, e não há exigência de cursos específicos ou idiomas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de maio, e os candidatos podem morar em qualquer lugar do País.

No dia 25 de abril, às 16h, a empresa participará de uma live no Instagram do Fundador da 99Jobs, Du Migliano, aberta a todos os interessados, para compartilhar como é a jornada do colaborador na companhia, o que se espera dos candidatos e como a VR fará a diferença na carreira dos futuros estagiários.

Como se inscrever

Para se inscrever no programa de estágio, o candidato deve preencher seu perfil no site da 99Jobs e realizar um teste de lógica. Os selecionados vão participar de uma dinâmica de grupo online e, posteriormente, de uma entrevista com o gestor ou gestora da área.

O estágio tem data de início programada para junho de 2022 e, com a reabertura do escritório, haverá possibilidade de trabalhar no modelo híbrido ou remoto.

Turbine seu currículo

Confira abaixo a estrutura ideal de um currículo campeão e aumente suas chances na hora da seleção:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.