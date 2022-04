Dengue se alastra pela região sul do Brasil, alertam especialistas

Pelo menos 26 cidades catarinenses declararam epidemia de dengue e três, estado de emergência, à medida que a doença avança para o sul do país, onde a frequência da doença era menor devido ao clima frio.

Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 15 de abril foram notificados 323,9 mil casos em todo país, 151,8 casos para cada 100 mil habitantes, com 85 mortes confirmadas e outras 159 em investigação. A maior incidência de mortes foi em São Paulo (30), Goiás (11) e Santa Catarina (11).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) define a transmissão como epidêmica quando a taxa passa de 300 casos por 100 mil.

Para os especialistas, a proliferação de casos no sul do país pode ter ocorrido em época em que as temperaturas estavam mais altas, mas também indica que em função da pandemia de covid-19, as pessoas negligenciaram os cuidados nas residências para combater focos do mosquito.

As prefeituras de Santa Catarina estão convocando voluntários para ajudar no combate aos focos do mosquito. Rio Grande do Sul e Paraná também estão entre os dez Estados com mais casos.

No Estado de São Paulo, a dengue ganha força nas cidades do norte do estado, como Votuporanga, região que tem a maior incidência de dengue do país, com 4.971 casos para cada 100 mil habitantes.

Combate ao mosquito

A medida mais eficiente para combater o mosquito da dengue é retirar objetos que acumulam água e acabam se transformando em criadouros. Veja o protocolo para combater o Aedes Aegypti: