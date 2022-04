Mega-Sena: único jogador leva R$ 66,7 milhões

Uma aposta única, feita em Guarulhos (SP), acertou as seis dezenas do concurso 2472 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 66.733.761,74.

As dezenas sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram:

05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (20). A estimativa de prêmio para quem acertar os seis números é de R$ 3 milhões.

Como jogar

Segundo a Caixa, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Três ganhadores acertaram 1° sorteio da Dupla Sena de Páscoa

Três apostas acertaram as seis dezenas do 1º sorteio da Dupla Sena de Páscoa neste sábado (16) e ganharam R$10.749.483,29 cada. Os jogos foram feitos em Barra do Choca (BA), Governador Valadares (MG) e Santos (SP). Os números sorteados no foram 19, 25, 32, 38, 39, 42.

Segundo a Caixa, 613 apostas acertaram 5 dezenas e vão ganhar, cada um, R$ 4.399,44.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, no Avenida Paulista, na cidade de São Paulo

As dezenas sorteadas foram: 19, 25, 32, 38, 39, 42 , no 1º e, no 2º sorteio, 5, 13, 15, 22, 42, 44.

O próximo concurso será na quarta (19). O prêmio é estimado em R$ 300 mil.

Lotofácil saiu para dois apostadores

Duas apostas, uma do Rio de Janeiro e outra feita pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal, dividiram o prêmio do sorteio deste sábado de Páscoa. Cada um deles ganhou R$ 771.993,40.

Os números sorteados foram:

1, 2, 5, 6, 7

8, 9, 11, 12, 17

18, 19, 20, 22, 25

A loteria retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira, com um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão. Para tentar a sorte, é preciso fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou canal eletrônico Loterias Online.