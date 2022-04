Pastor de Feira de Santana é acusado de estuprar fiéis dentro da igreja

Um pastor evangélico cujo nome não foi revelado pela polícia foi preso na manhã desta quinta-feira na cidade de Feira de Santana, na Bahia, acusado de estuprar duas mulheres.

Segundo o delegado que investiga o caso, as vítimas eram fiéis e frequentavam a igreja do pastor. Um dos estupros ocorreu em 2016 e outro há cerca de dois meses, mas somente agora as vítimas resolveram procurar ajuda.

O delegado disse que uma das vítimas foi estuprada dentro da própria igreja em um horário que praticamente não havia ninguém no local. Com a denúncia de uma das vítimas, outra mulher, que havia sido estuprada em 2016, também resolveu procurar a polícia.

O pastor foi preso em sua casa, no bairro 35º BC, interrogado e transferido ao presídio local, enquanto aguarda o fim das investigações e instauração do inquérito.

LEIA TAMBÉM: A verdade por trás da ‘droga sonora’: entenda por que famílias de adolescentes têm se preocupado com as ‘drogas virtuais’ que atraem jovens na internet

ESTUPRO EM MG

Uma mulher de 40 anos foi chamada por um casal para fazer uma faxina na casa deles no bairro Linhares, em Juiz de Fora, Minas Gerais, na última terça-feira, mas quando se aproximou do loca, procurando o endereço citado na ligação, um homem a agarrou e obrigou a entrar em um matagal nos arredores, onde a estuprou.

O homem conseguiu fugir e ainda não foi identificado. A diarista procurou ajuda no Pronto Socorro local, que acionou a polícia. O caso segue em investigação.

Estupro de menina autista

A polícia de Jundiaí investiga a denúncia de estupro contra uma menina de 10 anos, portadora de autismo, em uma escola particular da cidade.

Segundo a polícia, três ou quatro meninos estariam envolvidos na agressão. Dois deles já foram identificados, um tem 12 e o outro 13 anos. Por se tratarem de menos de idade, a investigação segue em segredo de Justiça.