Deolane Bezerra é intimada pela Justiça a explicar ofensas a ‘mendilover’

A Justiça de São Paulo determinou que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, preste esclarecimentos sobre ofensas a Givaldo Alves, ex-morador de rua que ficou conhecido como “mendilover” após ser flagrado fazendo sexo com a esposa de um personal trainer em Planaltina, em Goiás.

O mandado de intimação foi expedido pela juíza Cristina Elena Varela Werlang, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé, em São Paulo.

Deolane e Givaldo trocaram farpas nas redes sociais até que o ex-medigo decidiu levar a discussão para os tribunais. O ex-mendigo acusa a influencer de calúnia.

‘Tretas’ na web

Em uma publicação, Deolane fez duras críticas contra o ex-morador de rua, chamando-o de “aproveitador’ e diz o que a cena de sexo vazada em Planaltina foi “estupro de vulnerável”, já que ele teria condição de avaliar que a mulher estava em estado de vulnerabilidade.

“Mendigo por opção, né, querido? Porque Tem CNH, categoria D, daria um ótimo motorista, uma dicção perfeita, fala muito bem, e força nos braços para trabalhar, mas prefere usar para outras coisas”, disse em vídeo gravado em suas redes sociais.

'Mendilover' e Deolane levam desentendimento à Justiça Montagem (Reprodução)

O desentendimento dos dois, no entanto, começou antes, com outro vídeo de Deolane postado no Instagram, onde ela o chama de “mendigo nojento”. “Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse ‘mendigo’, que Deus me perdoe, Senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento!”

Em suas redes, Givaldo respondeu dizendo que talvez os dois tivessem mais em comum do que imaginavam. “Talvez você esteja indignada por um mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia, mas aí pensei: ‘Talvez tenhamos algo em comum, Florzinha’”, comentou.

LEIA TAMBÉM: