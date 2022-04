VÍDEO: Homem quebra braço de idoso no trânsito após vítima ter “buzinado demais”

Nesta terça-feira (12), um homem foi registrado quebrando o braço de um idoso em uma briga de trânsito em São Vicente, no litoral paulista. Gravado por passageiros de um ônibus no local, o suspeito de agressão teria se enfurecido pelo aposentado ter “buzinado demais”. Informações são do G1.

Após ter quebrado o braço do idoso, o aposentado recebeu assistência médica. Na quarta feira (13), uma testemunha relatou ao G1 que o homem gritavas frases como “Sabe com quem está falando?” e “Sabe para quem você buzinou?”, enquanto segurava o braço da vítima.

O suspeito de agressão dirigia um veículo na mesma avenida em que a vítima estava. Após ter ouvido o som da buzina, o homem saiu do automóvel para tirar satisfações. A testemunha relatou que, durante a briga, um ônibus parou na via e o motorista começou a buzinar para chamar a atenção da Polícia Militar que estava próxima. Contudo, o agressor fugiu antes de ser identificado.

Veja o vídeo:

Homem quebra braço de idoso por conta de discussão no trânsito.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/YNtVkW4IQj — Jornal O Dia (@jornalodia) April 14, 2022

“É um monstro”, desabafa a mulher da vítima

De acordo com a esposa do aposentado, seu marido foi vítima de um “monstro”. O idoso, de 63 anos, passou por fortes dores até ser socorrido pela esposa. Segundo a mulher, seu esposo estava sozinho no carro quando foi atacado pelo homem.

Durante o ataque, a vítima não recebeu ajuda dos que estavam ao redor, dando espaço para a fuga do suspeito.

“O sentimento é de muita indignação. Chegando ao hospital, ele recebeu atendimento e foi constatado que, além de ter deslocado o braço, meu marido havia quebrado o osso do cotovelo. Por isso, ele acabou precisando ficar com o braço imobilizado. Mesmo com as fortes dores, ele continuou dirigindo, chegou e me pediu ajuda”, disse a mulher.

Segundo a mulher, o idoso relatou que a agressão foi uma brutalidade, deixando os amigos e familiares indignados com o ocorrido.

“Com certeza, foi uma brutalidade muito grande. Todo mundo que conhece o meu marido sabe a pessoa boa que ele é. Todos gostam muito dele. Foi uma brutalidade tremenda, uma falta de amor ao próximo. Ninguém merece isso. O agressor não merece viver em sociedade. Ele é um monstro”, desabafou.