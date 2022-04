Templo da Igreja Mundial de Valdemiro Santiago será leiloado para pagar dívidas

O templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, de propriedade do pastor Valdemiro Santiago, será leiloado para pagar uma dívida de pouco mais de R$ 400 mil.

O processo foi movido pela empresa Guima-Conseco Construção, contratada pela Mundial em 2017 para fazer serviços de limpeza, controle de praças e limpeza da caixa d’água nos templos de Santo Amaro e do Brás. Em 2019, quando começou a entrar em crise financeira, a igreja deixou de pagar três parcelas do contrato, que agora está sendo cobrado com juros e correção monetária.

O imóvel tem 46,8 metros quadrados e capacidade para 20 mil pessoas. Além da igreja, o prédio possui cinco pavimentos administrativos, piscina, estacionamento para 813 carros e 162 motos. A justiça avaliou o imóvel em R$ 34,47 milhões.

A Igreja Mundial enviou documento à Justiça tentando anular o leilão alegando que a avaliação da Justiça é muito inferior ao valor do edifício, de R$ 260 milhões, e que o início da pandemia de coronavírus obrigou o fechamento das igrejas a agravou a situação econômica do grupo.

“A não suspensão do leilão poderá acarretar em grande prejuízo patrimonial para a Igreja Mundial”, afirmaram seus advogados à Justiça.

O Tribunal de Justiça, no entanto, negou a anulação argumentando que a defesa perdeu o prazo para questionar a homologação do valor.

Outras empresas que também tem débitos a receber da Mundial estão pedindo na Justiça que o valor de venda seja também usado para indenizá-los.

O leilão está programado para o dia 10 de maio, mas a Igreja Mundial ainda pode entrar com recurso para pedir a anulação da venda.

