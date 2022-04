TCU vai apurar desvio de finalidade e superfaturamento na compra de Viagra pelas Forças Armadas

A notícia da compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas ganhou repercussão no começo da semana após o deputado federal Elias Vaz (PSB) ter pedido explicações ao Ministério da Defesa sobre a compra de remédios para disfunção erétil.

Agora, o Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para apurar ‘desvio de finalidade’ e superfaturamento na compra dos 35.320 comprimidos de medicamento.

A licitação estabelece a compra de sildenafila, nome genérico do Viagra, em comprimidos de 25 mg e 50 mg e a distribuição entre as forças armadas, com 28.320 comprimidos para a Marinha, 5 mil para o exército e 2 mil para a aeronáutica.

De acordo com as Marinha, o remédio também é usado para tratamento de hipertensão arterial pulmonar, doença rara que afeta a pressão nos pulmões.

“HAP é uma síndrome clínica e hemodinâmica que resulta no aumento da resistência vascular na pequena circulação, elevando os níveis de pressão na circulação pulmonar e que trata-se de “uma doença grave e progressiva que pode levar à morte”.

“A associação de fármacos para a HAP vem sendo pesquisada desde a década de 90, estando ratificado, conforme as últimas diretrizes mundiais (2019), o uso da sildenafila, bem como da tadalafila, com resultados de melhora clínica e funcional do paciente”, diz a Marinha.

Na última terça-feira, o líder do PSD na Câmara, deputado Bira do Pindaré, começou a colher assinaturas para instalar a CPI do Viagra para investigar oito processos de compra aprovados desde 2020.

