SBT Rio debocha de compra de Viagra e prótese peniana pelas Forças Armadas e viraliza na Internet

A edição do jornal do SBT Rio desta terça-feira (12) agitou a internet após noticiarem que as Forças Armadas teriam investido na compra de Viagra e próteses penianas. Os Geradores de Caracteres (GCs) da notícia deram o que falar nas redes sociais pelo tom de deboche.

As Forças Armadas teriam adquirido mais de mil unidades de sildenafila, mais conhecido como Viagra, e 60 próteses penianas.

TROPA MEIA BOMBA? 💣 | Forças Armadas aprovaram compra de 35 mil comprimidos de Viagra. #sbtrio #sbt pic.twitter.com/zCm0GOqpQJ — SBT Rio (@sbtrio) April 12, 2022

Frases cômicas foram utilizadas pelo jornal enquanto davam a notícia. “Faça amor, não faça guerra. Militares trocam o fuzil pela prótese peniana e Viagra” foi uma das frases utilizadas pelo SBT Rio que não deixou de ser notada pelos usuários da internet.

Ao se depararem com frases como: “Prótese peniana para o combate corpo a corpo”, “Viagra para dar moral à tropa. Forças Armadas compraram medicamento superfaturado para disfunção erétil” e “Tropa meia-bomba ataca de Viagra”, o público não perdoou. Nos trechos do jornal subidos na internet, houve uma chuva de comentários sobre o estilo cômico de noticiar.

Repercussão nas redes sociais

No Twitter oficial do SBT, a conta publicou o seguinte vídeo com a legenda:

“COMPRA DE PRÓTESES PENIANAS | O Exército Brasileiro gastou cerca de R$ 3,5 milhões na compra de 60 próteses penianas infláveis para hospitais militares. Segundo o Exército, apenas três próteses foram adquiridas. O deputado federal Elis Vaz (PSB-GO) comentou o caso.”

Nos comentários da postagem que mostra o deputando discorrendo sobre o caso, um usuário comentou ironicamente: “Prótese peniana? Tem alguém carente por lá?”

Prótese peniana??¿



Tem alguém carente por lá pic.twitter.com/WEUATjMlkF — LSM (@LaertedeSouza2) April 13, 2022

Em um compilado das manchetes publicado no Instagram, diversos usuários falaram do tom cômico em que o SBT Rio usou para abordar o assunto. Uma usuária escreveu: “Amei as frases”, enquanto outro registrou com emoji de risada: “Braço forte, mão amiga.”

“A piada já veio pronta e o editor aproveitou a deixa”, comentou outro usuário. “Parece que as forças não estavam tão armadas assim”, brincou um internauta na postagem.

Ao que tudo indica, a abordagem do SBT Rio arrancou boas risadas do público na internet.