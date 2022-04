Navio russo chamado de ‘assassino de porta-aviões’ é danificado em explosão

Um dos mais importantes navios da frota russa no Mar Negro, o cruzador Moskvá, foi gravemente danificado após uma explosão na área onde ficam estocadas as munições, e sua tripulação teve que ser evacuada, segundo notícia da agência Interfax.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que um incêndio a bordo do navio provocou a explosão de munições, mas a causa do incêndio não foi informada.

“O fogo no navio Moskva está sob controle. Não há chamas visíveis. As munições não estão mais explodindo”, disse o ministério em comunicado. “O navio continua a flutuar, e o principal arsenal de mísseis não foi danificado”, disse o governo russo.

Já o governador da região, Maksym Marchenko, disse que o navio foi atingido por dois mísseis ucranianos Neptune, que causaram graves danos à embarcação. “Parece que o Moskva foi exatamente para o local onde os nossos guardas fronteiriços, na Ilha das Serpentes, o mandaram”, ironizou Marchenko.

LEIA TAMBÉM: Brasileira presa na Tailândia perde a mãe e não pôde ser comunicada

Para quem não sem lembra, o cruzador Moskva é o mesmo navio que viralizou nas redes sociais no início da invasão russa, quando guardas fronteiriços ucranianos, numa pequena ilha do Mar Negro, responderam com palavras obscenas quando os russos exigiram sua rendição. A ilha foi bombardeada e todos morreram.

O navio é uma relíquia da época soviética e carrega 16 mísseis anti-navio do sistema P-1000 Vulkan, com alcance de pelo menos 700 quilômetros, além de sistemas de defesa aérea de longo alcance. Tudo isso operado por cerca de 500 marinheiros.

A destruição do navio pode representar um golpe na estratégia russa de tomar a região de Donbass, já que as operações no Mar Negro são cruciais para apoio das forças terrestres que preparam uma grande ofensiva para tomar a cidade portuária de Mariupol.