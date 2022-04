Morre o ex-jogador colombiano Freddy Rincón, ídolo da nação corintiana

Internado desde a madrugada de segunda-feira, quando sofreu um grave acidente de carro, o ex-jogador colombiano Freddy Rincón morreu no final da noite desta quarta-feira, em Cali, na Colômbia.

No acidente, onde seu carro foi atingido por um ônibus, Rincón sofreu traumatismo craniano e chegou a passar por uma cirurgia de quase três horas, mas não sobreviveu.

Veículo do Freddy Rincón colidiu com um ônibus, acidente feio. Melhoras ao ex atleta 🙏. pic.twitter.com/4hq5mNYq0Q — Xômano Jota ♥️🇧🇷🖤 (@jotajean87) April 12, 2022

A batida aconteceu em um cruzamento e o carro do jogador foi atingido em cheio do lado direito. “Parece que o sinal fica vermelho quando o ônibus atravessa e também pode ter havido excesso de velocidade” dos dois veículos, informou a prefeitura de Cali. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente.

Rincón jogou em diversos clubes em seu país e na Europa, inclusive em três Copas do Mundo defendendo as cores de seu país. mas no Brasil ficou famoso por atuar no Palmeiras e no Corinthians. Em 2000, vestindo a camisa alvinegra, o jogador levantou a taça do primeiro Mundial do Corinthians, como capitão. Teve também uma breve passagem pelo Santos e pelo Cruzeiro. Em 2004, após um rápido retorno ao Corinthians, o meia resolveu se aposentar.

Ele também treinou alguns clubes no Brasil entre 2006 e 2011, como o São Bento, São José, Iraty e Flamengo-SP.

Nas redes sociais, o Corinthians lamentou a morte do ídolo do clube. “É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira”

Eternamente em nossos corações 🖤 pic.twitter.com/tiSPNiYKDC — Corinthians (@Corinthians) April 14, 2022

Pelo Twitter. O Santos também lamentou a morte da ‘lenda colombiana’. “A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do craque, que jamais será esquecido pela nação santista. Descanse em paz, Rincón!