A Ford está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2022. Ao todo, são mais de 50 vagas disponíveis para trabalhar em São Paulo (Capital e Tatuí) e na Bahia (Salvador e Camaçari). As oportunidades são destinadas a todas as áreas de negócios da empresa.

Esta é a segunda fase de contratação de estagiários realizada pela fabricante de automóveis multinacional só este ano. O programa faz parte da busca por novos talentos para atuar no processo de transformação da empresa.

Os estágios, com duração de até dois anos, incluem as áreas de Economia, Ciências Contábeis, Administração, Ciência da Computação, Design, Direito, Engenharias, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Sistemas da Informação.

Vale lembrar que grande parte dos contratados para estes postos vai atuar diretamente com o Centro de Desenvolvimento de Produto e Tecnologia da Ford.

Podem participar do processo seletivo estudantes de graduação com previsão de formatura a partir de dezembro de 2022. É preciso ainda ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

Confira os benefícios oferecidos pelo programa de estágio da multinacional fabricante de veículos:

- Bolsa Auxílio;

- Gympass;

- Auxílio alimentação;

- Auxílio mobilidade;

- Recesso remunerado;

- Home office;

- Seguro de vida;

- Folga de aniversário.

As inscrições para as vagas vão até o dia 29 de abril, e os selecionados iniciarão as atividades no mês de julho. Todas as etapas do processo seletivo serão virtuais, incluindo a triagem dos currículos, dinâmica de grupo e entrevistas com as áreas de negócios.

Para participar do processo seletivo da Ford, os interessados devem preencher o cadastro disponibilizada na página do LinkedIn. Basta clicar aqui. Boa sorte!

