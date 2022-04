Feriados de Semana Santa deve ter chuva e temperatura de 13ºC em SP

O feriado emendado de Sexta-feira Santa e de Páscoa deverá ter chuvas e queda nas temperaturas no estado de São Paulo. Um sistema frontal que está no litoral paulista pode derrubar a temperatura para a 13º graus Celsius na capital paulista e causar chuvas com potencial de alagamentos em vários locais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o litoral norte do estado deverá ser o local mais afetado. Um alerta de perigo de chuvas e ventos intensos foi emitido para a região. Alguns deslizamentos de terra já afetam a rodovia Rio-Santos, entre Mangaratiba (RJ) e Ubatuba (SP), e causam interrupções parciais no trânsito de veículos.

Na capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, nesta sexta-feira (15), feriado da Paixão de Cristo, deverá começar com muita nebulosidade e chuviscos. As temperaturas não sobem muito e a sensação deve ser de frio, com mínimas oscilando em torno dos 14°C e máximas que não devem superar os 20°C.

No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a sensação de frio ainda deve persistir. Os termômetros variam entre mínimas de 13°C e máximas que podem chegar aos 22°C. Não há previsão de chuvas significativas, exceto por chuviscos isolados nas regiões mais próximas da Serra do Mar.

LEIA TAMBÉM: Caminhão-tanque bate em ônibus e explode em Águas da Prata

FERIADO

No fim de semana da Páscoa, as rodovias do estado de São Paulo deverão receber aproximadamente 4 milhões de veículos desta quinta (14) até o domingo (17). A previsão é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Serão cerca de 3 milhões de carros transitando nas estradas concedidas e 1 milhão nas administradas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Segundo a Artesp, a previsão é de aumento no fluxo de veículos a partir da tarde de hoje e durante toda a sexta-feira, no sentido litoral e interior. Já na volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso a partir do domingo, durante todo o dia.