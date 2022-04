Caminhão-tanque bate em ônibus e explode em Águas da Prata

Um motorista morreu quando o caminhão-tanque que trafegava pela rodovia Governador Doutor Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Águas da Prata, interior de São Paulo, bateu de frente com um ônibus da viação Cometa. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira

Segundo testemunhas, após se chocar com o ônibus, o caminhão, que estava carregado com produto inflamável caiu em uma ribanceira e explodiu. A explosão criou uma enorme nuvem de fumaça preta na rodovia e causou focos de incêndio no local.

Acidente feio em Águas da prata. Chegando em Poços de Caldas. Eu ia pegar esse bus, livramento. Deus é pai pic.twitter.com/AoPVNKeBDx — Mauricio Camargo (@maauricio) April 14, 2022

O ônibus, que tinha saído de Poços de Calda e se dirigia para São Paulo, ficou parado na pista e o motorista ficou ferido, preso às ferragens. Não há notícias se passageiros também se feriram no acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocados para a região.

Aconteceu dia 14-04-22 ,A poucas horas, " apurando informações " Eu já sei o q é ,bater de frente assim de dia , é Mal súbito x💉. Tem um print abaixo🇧🇷⬇️ pic.twitter.com/m3N6s0FNYQ — @RenatoAgro🇧🇷 (@RenatoAgro5) April 14, 2022

As pistas nos dois sentidos da rodovia foram interditadas pela Renovias, concessionária responsável pelo trecho, e os carros estão sendo orientados a buscarem rotas alternativas até que acabe a perícia e a pista seja liberada para o tráfego de automóveis.

A Viação Cometa informou que está apurando os fatos. Com informações do G1