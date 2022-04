Zelensky acusa Rússia de usar bombas de fósforo em Mariupol

Após a informação não confirmada divulgada nesta terça-feira de que as tropas russas estariam usando armas químicas na Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou formalmente a Rússia nesta quarta de usar bombas de fósforo branco em ataques na cidade de Mariupol, no sul do país.

“Nas cidades ucranianas, que caíram sob os ataques russos, dezenas de milhares de pessoas já morreram. Nas áreas civis, a Rússia usa todo tipo de artilharia, míssil, bombas aéreas, incluindo bombas de fósforo e outras munições banidas pela lei internacional”, disse.

As bombas de fósforo branco foram proibidas no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas da ONU, de 1997, devido a seus efeitos devastadores sobre o corpo humano.

A acusação do presidente ucraniano foi feita durante discurso ao parlamento da Estônia na manhã desta quarta-feira. Zelensky também acusou os soldados russos de usarem táticas terroristas contra civis.

A Rússia negou a informação de uso de armas químicas e disse que destruiu todo o seu estoque em 2017.

Nesta quarta-feira, os presidentes da Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia viajam a Kiev para se reunir com Zelensky e manifestar ‘apoio ao povo ucraniano’.

“Estamos em visita à Ucrânia para mostrar forte apoio ao povo, encontraremos o querido amigo presidente Zelensky”, disse o presidente da Estônia, Alar Karis, em publicação.

LEIA TAMBÉM: De morador de rua a empresário: Givaldo Alves cobra R$ 150 por mensagem personalizada

O que é fósforo branco:

Fósforo branco é uma substância química semelhante à cera que entra em combustão instantaneamente em contato com oxigênio. É usado em bombas incendiárias que tem a função de explodir e espalhar fogo.

O produto pode causar queimaduras extensas e profundas que podem atingir até os ossos e mesmo após tratado, a substância remanescente nas feridas pode reacender a qualquer momento em contato com o oxigênio.

O produto ainda entra na corrente sanguínea e envenena os rins, fígado e coração, causando falência múltipla de órgãos e a morte do paciente.