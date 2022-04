Jogou na Mega-Sena milionária? Veja o resultado aqui

Apostadores que jogaram na Mega-Sena desta quarta-feira podem levar para casa uma bolada. A loteria sorteia nesta noite um prêmio acumulado de R$ 60 milhões, e para ganhar basta acertar seis dezenas mágicas.

Confira os números sorteados para a Mega-Sena e veja se ficou milionário:

08, 23, 29, 30, 36, 55

Prêmio da Quina para hoje é de R$ 2,3 milhões

A Quina também sorteia nesta quarta um prêmio acumulado. Quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai levar para casa R$ 2,3 milhões.

Veja as dezenas sorteadas para a Quina:

15, 39, 44, 65, 72

Confira os números da Lotofácil acumulada

A Lotofácil está com prêmio acumulado e deve pagar nesta quarta-feira a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 3,6 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas para a Lotofácil:

02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Veja o sorteio da Super Sete

A Super Sete paga hoje R$ 400 mil a quem acertar as sete dezenas sorteadas.

4, 4, 8, 2, 8, 0, 7

Veja números da Lotomania concurso 2299:

01, 03, 11, 14, 24

26, 27, 45, 46, 50

51, 55, 56, 59, 62

65, 81, 87, 91, 93