Gabriel Monteiro vê número de seguidores disparar após acusações de assédio

O ex-policial militar, youtuber e vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar desde que surgiram as primeiras denúncias de assédio sexual e moral contra ele.

De acordo com levantamento feito pela consultoria Bites para o blog da jornalista Malu Gaspar, do jornal “O Globo”, 245 mil pessoas passaram a acompanhar o parlamentar, enquanto 9,7 mil deixaram de segui-lo.

O estudo detalhou que o salto de Monteiro foi maior no Instagram, plataforma em que ele ganhou 130 mil seguidores. No YouTube, a alta foi de mais 50 mil. Já no Facebook, o número de curtidas na página do vereador cresceu em 44,6 mil. No Twitter, o parlamentar ganhou mais 21 mil seguidores.

“Em 15 anos de experiência nunca vimos algo parecido. A curva de crescimento do Gabriel Monteiro nas redes é constante e não foi afetada pela divulgação da reportagem”, disse o consultor Manoel Fernandes, da Bites, ao blog de Manu Gaspar.

Determinação da Justiça Federal

Na última segunda-feira (11), em mais um capítulo da polêmica envolvendo o vereador, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido do Cremerj (Conselho Regional e Medicina do Estado do Rio de Janeiro), determinou que Gabriel Monteiro realize fiscalizações nas unidades de saúde desarmado e acompanhado de apenas um assessor.

Na decisão, o juiz titular da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Barbi Gonçalves, escreveu que o réu se abstenha de divulgar qualquer vídeo feito nas unidades de saúde que mostre, sem a respectiva autorização, a imagem e voz de terceiros nas suas redes sociais ou qualquer outro meio que torne público o conteúdo. Além disso, as imagens e vozes devem estar descaracterizadas, “por meio dos quais as imagens e vozes percam a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, sob pena de multa de R$ 50 mil, por vídeo divulgado, e R$ 50, por visualização”.

O juiz determinou ainda que o vereador apresente, no prazo de cinco dias, o consentimento por escrito e expresso dos médicos que tiveram a exposição de sua imagem e voz nos vídeos que geraram a ação do Cremerj.

