Família diz que polícia errou em prisão de jovem surdo e mudo, mas vídeo confirma

Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia e elucidar um caso de roubo envolvendo um jovem surdo e mudo que, segundo a família, foi acusado injustamente em março, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, segundo o jornal O Dia.

O vídeo adquirido pelo jornal mostra quando o surdo e mudo Leonardo Bezerra da Costa aborda duas mulheres na rua e pega o celular de uma delas. Uma das mulheres reage e entra em luta corporal com Leonardo, que salta da bicicleta e passa a trocar socos com a vítima até se desvencilhar e conseguir fugir. A outra mulher segura um bebê de colo e, assustada, se afasta para preservar a segurança da criança, embora ainda tenha tentado segurar o ladrão.

O caso ganhou grande repercussão após a família afirmar que houve um erro, ele era inocente, havia sido espancando por populares e preso sem que seus ‘direitos constitucionais’ tivessem sido respeitados, como a presença de um intérprete de libras na audiência de custódia. Um intérprete de sinais foi chamado para uma segunda audiência de custódia, mas descobriu-se que Leonardo não entendia a linguagem de sinais.

Um vídeo, apreendido pela Polícia Civil e obtido pelo DIA, mostra o momento em que Leonardo Bezerra da Costa aborda uma mulher e pega o seu celular em 28/03, em Nova Iguaçu. O rapaz, que tem problemas mentais e é surdo e mudo, foi espancado por moradores e preso em seguida. pic.twitter.com/EzYaFEO4RG — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) April 13, 2022

Surdo, mudo e com problemas mentais, o rapaz foi pego por moradores da região que presenciaram o crime e foi espancado até a chegada da Polícia Militar.

A obtenção do vídeo da câmara de segurança derruba a alegação da defesa de que ele não era o responsável pelo roubo. As roupas, segundo a polícia, foram fundamentais na confirmação da identidade: a blusa preta com marca estampada em branco foi a mesma usada na fotografia do flagrante policial.

O jovem foi preso e mandado para a penitenciária de Benfica, no Rio de Janeiro.