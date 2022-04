Veja como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em São Paulo

A previsão do tempo para a cidade de São Paulo nesta terça-feira (12) indica temperaturas abaixo dos 30ºC e chuva. As informações são do Climatempo.

A máxima alcançará os 28ºC, entre 14h e 16h. Já a mínima ficará na casa dos 17ºC, até as 6h.

O dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite - há 67% de chances de precipitações no volume de 20mm.

A umidade do ar varia entre 39% e 70% na Capital.

Ainda segundo a previsão meteorológica, o sol nasce às 6h18 e se põe às 17h55.

Vem frio por aí

Vem vindo uma nova onda de ar frio que vai influenciar a Região Sul e parte do Sudeste e do Centro-Oeste do País nesta semana.

O frio ainda não será muito intenso, de acordo com o Climatempo. A queda da temperatura deve ser semelhante à que ocorreu na virada de março para abril. Mas, desta vez, o frio será mais seco.

Geada e alguma temperatura negativa poderão ser consideradas apenas nas serras gaúcha e catarinense.

A frente fria começa a influenciar a Região Sul na quinta-feira (14). O ar frio de origem polar se espalha rapidamente sobre o Sul do Brasil e já será sentido também em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no Sul de Minas Gerais e até no Rio de Janeiro. Quase toda a Região Sul já terá um dia frio, mas com sol. Nas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o ar frio se mistura com a chuva, e a sensação de desconforto poderá incomodar.

Na sexta-feira de Páscoa (15), o ar frio começa a se espalhar de vez pelo Brasil.

E é bom já se preparar: outra frente fria associada a um forte ciclone extratropical deve avançar pelo Brasil na última semana do mês. Segundo o Climatempo, essa frente fria poderá provocar um novo resfriamento acentuado, especialmente no Sul.