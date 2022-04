Polícia tem descrição de suspeito de ataque em metrô de Nova York e isso é o que se sabe até agora

Com o avanço do dia, a Polícia de Nova York traz novos detalhes sobre o ataque ocorrido na manhã desta terça-feira (12) em uma estação do metrô próximo ao Brooklyn e que deixou diversas pessoas feridas.

Em entrevista, Laura Kavanagh, que é vice-comissária dos bombeiros de Nova York, revelou informações sobre o número atual de feridos após o ataque que teria sido protagonizado por um homem: “Dez desses pacientes têm ferimentos a bala e cinco estão em estado estável, mas crítico”, explicou. Cabe ressaltar que um total de 16 pessoas receberam atendimento médico inicialmente.

Polícia revela descrição do suspeito

Após as prévias investigações, a polícia comunicou que está buscando um homem que estava utilizando uma máscara de gás e um colete verde, suspeito de ser o responsável pelo ataque desta terça-feira no metrô estadunidense.

E, para controlar a situação e evitar riscos à população, diversos agentes da polícia estão no local, acompanhados do Corpo de Bombeiros. Além disso, vários quarteirões tiveram o trânsito de pessoas e veículos restringidos.

Sobre a ameaça de bomba, a polícia confirmou que não existem artefatos ativos e, assim, descartou qualquer risco de explosão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou ciência do ocorrido e entrou em contato com o prefeito de Nova York para oferecer todo o suporte necessário.

Por fim, embora as dúvidas levantadas, a polícia não trabalha com a hipótese de que o caso seja um atentado terrorista.

