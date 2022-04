Parlamentares querem que Exército explique compra de próteses penianas

O senador Jorge Kajuru (Podemos) e o deputado Elias Vaz (PSB) disseram que vão questionar no Ministério Público e TCU a compra de 60 próteses penianas infláveis pelo Exército brasileiro no ano passado. As próteses são de dois tipos, maleáveis e infláveis, e e variam de 10 a 25 cm. São utilizadas principalmente no tratamento de disfunção erétil.

O produto foi adquirido em três pregões homologados em 2021 a um custo total de R$ 3,5 milhões.

Segundo Vaz, que analisou o Portal da Transparência e painel de preços do governo federal, na primeira compra foram adquiridas 10 próteses, que custaram cerca de R$ 50 mil cada, para o Hospital Militar de São Paulo.

A segundo compra foi de 20 unidades, cada uma custando cerca de R$ 57 mil, destinadas ao Hospital Militar de Área de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

No último pregão, foram mais 30 próteses, estas custando R$ 60 mil, novamente para o Hospital de Área de São Paulo.

“O povo brasileiro sofre para conseguir medicamentos nas unidades de saúde e um grupo é atendido com próteses caríssimas, de R$ 50 mil a R$ 60 mil a unidade”, criticou Vaz.

Viagra

As Forças armadas brasileiras compraram 35.320 comprimidos de Viagra nos dois últimos anos, remédio amplamente utilizado para disfunção erétil.

Os dados estão disponíveis no portal da Transparência, foram compilados pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e indicados ao jornal O Globo.

Nos processos de compra, é possível ver o medicamento sob o nome genérico Sildenafila, nas dosagens de 25 mg e 50 mg. Boa parte dos comprimidos foram enviados à Marinha (28,3 mil), mas o Exército e a Aeronáutica também receberam unidades, 5 mil e 2 mil cada, respectivamente.