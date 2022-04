Onça-pintada é ‘cancelada’ na internet após ‘almoçar’ capivara no Pantanal

O estudante de biologia João Pedro Salgado realizou registros que mostram uma onça-pintada predando uma capivara no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Informações são do G1.

Após as fotos serem publicadas no fim desta semana, o animal foi ‘cancelado’ no Twitter por ter predado a capivara. Diversos profissionais da área da biologia ficaram surpresos com a reação de alguns usuários da internet.

Não consigo nem criar uma legenda aqui para descrever essa cena que eu presenciei e consegui fotografar. Feliz demais 🐆💚 pic.twitter.com/5508lvia7T — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) April 10, 2022

Em entrevista ao G1, o biólogo Gustavo Figueirôa falou sobre o caso e explicou que a onça é um animal que se alimenta estritamente de carne.

“Eu fico assustado, as pessoas não têm noção básica da natureza, aquela cena não tem nada de errado. Os animais estão no ambiente que elas deveriam estar. Os comentários das pessoas mostram que elas não têm noção de como funciona a natureza”, disse o biólogo.

“A pessoa tenta ‘vilanizar’ a situação, as coisas acontecem na natureza, não é como um quadro da casa da nossa avó, onde tem uma criança abraçada a um tigre. Na natureza é um morrendo para outro viver, lei da sobrevivência”, continuou Figueirôa. Tanto ele como o estudante que fotografou o animal acreditam que a falta de entendimento desencadeou os comentários negativos na internet.

O registro foi feito pelo estudante pela primeira vez que ele visitou ao Pantanal. João Pedro esperava uma certa repercussão de suas fotos, mas não com a proporção que tomou.

“Acho que isso mostra os descolamentos da natureza que as pessoas estão no momento. Algo preocupante no meu ponto de vista, pois um dos lemas da conservação é ‘conhecer para preservar’, como vamos preservar algo que as pessoas estão demonstrando ao menos conhecer?”, disse ele.

Repercussão na internet

Os usuários ficaram divididos quando aos registros feitos por João Pedro Salgado.

Um dos usuários comentou:

“Temos tecnologia o suficiente para produzir proteína vegetal e alimentar esses bichos, protegendo a vida de milhares de animais ameaçados em extinção. Não tem absolutamente nada nessas imagens que deva ser romantizado. Vocês romantizam de mais a natureza, mas ninguém quer irá ‘pra’ lá”, escreveu um internauta.

Em vídeo no Instagram, o biólogo Gustavo Figueirôa gravou um vídeo explicando a situação e defendeu: “não dá para a gente ficar disseminando desinformação onde não tem nada de errado.”