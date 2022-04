Nova York: Ataque em metrô deixa ao menos 5 feridos e tem ameaça de bomba

Cidadãos que circulavam pela estação Sunset Park do metrô de Nova York, na manhã desta terça-feira (12), viveram momentos de desespero depois que ao menos 5 pessoas ficaram feridas em um tiroteio.

Segundo explica o portal Publimetro Colômbia, autoridades afirmaram que além do ataque armado, havia no local artefatos explosivos ainda não detonados.

E, para evitar novos acidentes e situações graves, em sua conta do Twitter, o Departamento de Polícia de Nova York fez um apelo para que as pessoas evitem esta zona. Em inglês, o texto dizia [confira após o destaque]:

“Devido à investigação, evite a área da 36th Street e a área da 4th Avenue no Brooklyn. Espere veículos de emergência e atrasos no entorno”

Não foram revelados novos detalhes sobre o caso até o momento. Notícia em atualização.

Caso inusitado na Argentina

Jovem é considerado morto por família, mas polícia descobre que ele estava dormindo Reprodução - Twitter

Renzo, como se chama um jovem estudante argentino, teve sua história repercutida nas redes sociais, depois que ele foi considerado morto por sua família, mas ao final descobriram que ele só estava dormindo. Vamos entender melhor?

Em sua publicação no Twitter, o jovem explicou que foi viver na cidade de Córdoba para estudar e na noite anterior em que tudo aconteceu pediu que a mãe o contactasse às 8h pois ele iria tomar café da manhã com os amigos.

O grande problema com a jovem

Renzo esqueceu de avisar a mãe que ficou estudando até às 5h e acabou não escutando os despertadores. Então, desesperados com a situação, a família do jovem resolve acionar as autoridades acreditando que algo de ruim e até mesmo fatal poderia ter acontecido.

E, mesmo depois que chegaram ao local [os policiais], o estudante não escutou o som da campainha, então os oficiais resolveram invadir a residência.

“A polícia chega na casa e eles chutam a porta, eu ainda não atendi, eles arrombam com algumas brocas…

