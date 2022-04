Influenciadoras digitais são presas após tiroteio com dois mortos em pousada de luxo na Bahia

Dois homens morreram e duas influenciadoras que os acompanhavam foram presas nesta segunda-feira, após tiroteio com a polícia em uma pousada de luxo na cidade de Jaguaripe, no sul das Bahia, de acordo com reportagem do G1.

A polícia militar foi notificada de que havia dois homens armados na Pousa Paraíso Perdido, que fica na Praia de Garcês. Os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos, que foram baleados no confronto e morreram a caminho do hospital.

Pousada Paraíso Perdido (Reprodução)

Segundo a polícia, eles foram identificados como Agnaldo Leite da Silva Neto, 29 anos, o Neto Talisca, fugitivo condenado por tráfico de drogas, e Felipe Augusto machado, 29 anos, o Batoré.

Duas mulheres que estavam acompanhando os dois homens baleados tentaram fugir da pousada em uma caminhonete pertencente ao traficante, mas foram presas e identificadas como Laylla e Adrian Grace. Elas disseram na delegacia de Santo Antonio de Jesus, onde estão detidas, que são influenciadoras digitais.

Na caminhonete foi encontrado ainda, segundo a Polícia Militar, um quilo de cocaína, duas pistolas, dinheiro e sete cartões de crédito.

Uma das influencers disse ao delegado que tinha um relacionamento com Neto Talisca há muitos anos e sabia que ele era criminoso, mas não tinha conhecimento que ele traficava drogas.

As duas foram autuadas por tráfico de drogas e posse de armas de fogo.

MISTÉRIO

A Pousada Paraíso perdido é considerado um point de famosos, mas esse não é o primeiro crime que ocorreu no local. No dia 5 de fevereiro deste ano, o dono do local, Leandro Troesch, foi encontrado morto em um dos quartos. Um dos funcionários, considerado peça-chave da polícia para desvendar o crime foi morto dias depois.

As principais suspeitas são a esposa de Leandro, Shirley Figueiredo, e uma amiga, Maqueila Bastos.