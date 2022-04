General conhecido como “O açougueiro da Síria” vai comandar nova fase da invasão russa

Quase 50 dias após o início da invasão russa, o presidente Vladimir Putin continua reagrupando suas forças no sul da Ucrânia e analistas acreditam que ele lançará de lá o maior ataque do exército da Rússia desde que começou a guerra.

E a novidade anunciada por Moscou é que as tropas russas serão agora comandadas pelo general Alexandr Dvornikov, conhecido como “o açougueiro da Síria”, escolhido pessoalmente pelo presidente Vladimir Putin para liderar o ataque no qual pretende assumir total controle da região estratégica de Donbas, com apoio das forças separatistas de pró-russas em Donetsk e Lugansk.

Dvornikov não tem esse apelido por acaso. Ele ficou especialmente conhecido por suas ações sangrentas e ataques contra a população civil na Síria, país ao qual foi enviado em 2015 por Putin para apoiar o presidente Bashar al Assad, na guerra civil.

Durante a guerra na Síria, as forças sob seu comando foram repetidamente acusadas de bombardear hospitais e bairros civis, principalmente em Aleppo.

“Bashar al Assad não é o único que deve ser responsabilizado pelo assassinato de civis na Síria, há também um general russo. Ele era o comandante das operações militares, isso significa que ele está por trás do assassinato de civis sírios, ele deu ordens”, disse Rami Abdulrahman, chefe da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos ao The New York Times.

Após a guerra da Síria, Dvornikov recebeu o título da Federação Russa por suas contribuições e atualmente atua como comandante do Distrito Militar do Sul.

Desde o início dos combates, estima-se que entre 7 mil e 15 mil soldados russos foram mortos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que somente em Mariupol as forças inimigas podem ter pedido dezenas de milhares de soldados.

Guerra Química

Zelensky alertou nesta terça-feira sobre a possibilidade de a Rússia usar armas químicas em seus ataques.

A declaração de Zelensky foi feita após relatos nesta segunda-feira, ainda não confirmados, de que os soldados russos tenham usado armamento químico na cidade portuária de Mariupol, que está sitiada há semanas.

“Gostaria de lembrar aos líderes mundiais que o possível uso de armas químicas pelos militares russos já foi discutido. E já naquela época significava que era necessário reagir à agressão russa de forma muito mais dura e rápida”, disse o presidente, que não confirmou a informação de Mariupol.