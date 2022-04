Cate oferece mais de 700 vagas de emprego nesta semana em São Paulo

Confiras as vagas de emprego do Cate desta semana Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), oferece mais de 700 vagas de emprego nesta semana nas áreas de serviços, comércio e saúde.

Os interessados podem realizar a inscrição online até quarta-feira (13) às 18h, pelo Portal Cate ou presencialmente em um dos 26 postos da rede de agências públicas.

Mais de 100 vagas são para auxiliar de limpeza. Para esta posição, será exigido o Ensino Fundamental completo. O salário varia entre R$ 1.212,00 e R$ 1.790,81 mensais. O profissional será responsável por toda limpeza e higienização do local de trabalho.

Na área de serviços, há mais de 60 vagas disponíveis para atendentes de lanchonete. As ocupações englobam realizar o atendimento ao cliente, receber, preparar lanches, sobremesas, bebidas e manter o local limpo e organizado. Os contratados receberão de R$ 927,11 a R$ 1.729,27.

Também há oportunidades disponíveis para ajudantes de cozinha. São 40 vagas, e o profissional será responsável por todo processo de separação e higienização dos alimentos e folhagens, além de auxiliar na reposição e limpeza do ambiente de cozinha. Para participar do processo seletivo, é pré-requisito ter Ensino Fundamental completo e, no mínimo, seis meses de experiência. O salário vai de R$ 1.238,00 a R$ 1.803,00

Mutirão para PCDs

Com o objetivo de promover o “match” entre candidatos em busca de recolocação profissional e empresas com oportunidades para pessoas com deficiência, a Prefeitura de São Paulo realiza nesta terça-feira (12) o mutirão de empregabilidade nas unidades Central e Interlagos do Cate. A iniciativa é das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e da Pessoa com Deficiência.

A 11ª edição do Contrata SP - Pessoa com Deficiência já conta com mais 200 vagas de emprego para esses profissionais e reabilitados do INSS. São oportunidades nas áreas do comércio, serviço e de saúde com salários entre R$ 1.100 e R$ 2.800.

Serviço

Inscrições para vagas de emprego no Cate

Prazo: até quarta-feira (13), às 18h

Inscrições: Portal Cate