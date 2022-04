Após sofrer acidente grave, saúde do ídolo do Corinthians, Freddy Rincón, continua em estado crítico. (Reprodução/Corinthians)

O ex-jogador Freddy Rincón continua em estado grave depois de sofrer acidente na madrugada desta segunda-feira (11). Ele passou por cirurgia de quase três horas após ser diagnosticado com um traumatismo craniano. Informações são do UOL.

O jogador, que já foi ídolo do Corinthians, retornou à UTI de um hospital da cidade de Cali, na Colômbia, e segue com estado de saúde crítico.

“A cirurgia durou 2 horas e 45 minutos. Uma vez operado, ele foi transferido à Unidade de Terapia Intensiva. Sua condição é muito crítica. Seu prognóstico é reservado. É uma condição crítica para a qual continuaremos a implantar tudo o que for necessário. Deve ficar claro que seu prognóstico continua muito reservado”, relatou o Laureano Quintero, chefe médico da Clínica Imbanaco, na qual Rincón está internado desde a manhã desta segunda-feira (11).

Além do jogador, outras pessoas foram feridas no acidente de hoje (11), em um cruzamento na zona sul de Cali. Após o carro de Rincón ter batido em um ônibus, a pancada causou traumatismo craniano. A empresa do ônibus informou que o estado de saúde do motorista é estável.

O acidente

Según Testigos el Ex Jugador Freddy Rincón le prohíbe grabar y posteriormente amenaza con dañar su equipo móvil y hasta lo persigue para quitárselo, según testigos de los hechos al parecer el ex jugador conducía su vehículo en estado de embriaguez.#RedDeApoyoSIC pic.twitter.com/7GnvpNVTlP — RED DE APOYO S.I.C (@RedDeApoyoSIC) April 11, 2022

Após bater carro em um ônibus na madrugada desta segunda-feira (11), o acidente envolvendo o ex-jogador da Seleção Colombiana deixou quatro pessoas feridas no bairro San Fernando, cidade de Cali, na Colômbia.

Aparentemente ninguém havia ficado ferido. Entretanto, depois de algumas horas, foi constatado que Rincón havia sofrido um ferimento na cabeça e seu estado de saúde piorou.

A informação foi confirmada por Laureano Quintero, diretor médico da clínica Imbanaco.

“Quero informar à comunidade que Freddy Eusebio Rincón foi internado pela manhã como vítima de traumatismo craniano grave, sua situação é crítica, devido a uma decisão médica ele foi levado ao centro cirúrgico. A partir daí ele irá para os cuidados intensivos, todos os cuidados serão aplicados, todos os nossos especialistas farão o possível” disse o médico.

Quem é Freddy Rincón

Um dos maiores ídolos históricos do futebol colombiano, Freddy Rincón, 55, já jogou três Copas do Mundo nos anos 1990, 1994 e 1998, além de ter sido um ídolo do Corinthians por ter vencido duas vezes o Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999. Além disso, foi campeão paulista em 1999 e mundial em 2000.

Alguns Clubes pelos quais Rincón passou enviaram mensagens desejando a melhora do ex-jogador. Dentre eles, o Corinthians publicou a seguinte:

“Todas as nossas orações estão voltadas para o nosso campeão do mundo Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito em Cali. Fuerza, Freddy!”