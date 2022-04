Siemens abre 64 vagas para Programa de Desenvolvimento de Talentos

Siemens está com vagas abertas para São Paulo e Minas Gerais Pixabay (Divulgação)

A Siemens abriu inscrições para mais um ciclo de seu Programa de Desenvolvimento de Talentos. Ao todo, são 64 vagas nas mais diversas áreas para atuar em São Paulo (35), Jundiaí (27) e Belo Horizonte (2).

O diferencial deste ano, segundo a companhia, é o foco em diversidade, acompanhando a política DEGREE da companhia, um acrônimo, em inglês, para as palavras descarbonização, ética, governança, eficiência de recursos, equidade e empregabilidade.

Para participar é necessário que o interessado se forme no Ensino Superior entre julho de 2023 e julho de 2024, tenha nível de inglês intermediário e disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

São elegíveis os estudantes dos seguintes cursos: Administração de Empresas, Ciências de Dados, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Controladoria, Direito, Ecologia, Economia, Finanças, Gestão Ambiental, Logística, Marketing e Psicologia e Engenharias: Ambiental, da Computação, de Controle e Automação, de Energia, de Produção, de Software, Elétrica, Elétrica de Sistemas de Potência, Eletrônica, Eletrotécnica ou Mecânica e Florestal.

Diferenciais do programa

Os jovens selecionados terão a oportunidade de realizar um plano de desenvolvimento que vai abranger atividades em áreas como Workshop de IT e suas ferramentas, Introdução à Gestão de Projetos Siemens, Inteligência Emocional e Resiliência, Agile Mindset e o Futuro do Trabalho, Projetos Sociais e Voluntariado, entre outros. Os jovens também terão conhecimento sobre o DiverSifica, programa de diversidade e inclusão do Grupo Siemens.

Entre os benefícios para os participantes estão Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida, Assistências Odontológica e Médica, Fretado, Estacionamento, Gympass e uma Bolsa Auxílio com valor acima da média do mercado.

Intermediado pela empresa 99Jobs, o processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: inscrições e testes; avaliação em vídeo com um desafio; e dinâmica online com entrevistas, para início em julho de 2022.

O candidato já pode fazer sua inscrição aqui até 5 de maio. Boa sorte!