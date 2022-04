Mãe morre ao tentar proteger filho de tiros em Minas Gerais

Uma mulher morreu ao tentar proteger seu filho de 17 anos de tiros na madrugada do último domingo (10) no bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A vítima, de 35 anos, e seu filho estavam em casa quando dois suspeitos foram até o local com a intenção de matar o adolescente, que é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas.

A mãe do jovem impediu a entrada dos criminosos a acabou sendo atingida por um disparo na cabeça.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais ninguém se feriu.

Suspeitos capturados

Segundo a Polícia Militar, cinco pessoas foram presas na ocorrência, duas delas por envolvimento direto no assassinato - um menor de idade de 17 anos, responsável pelo disparo, e seu comparsa, de 36 anos -, outros dois homens que assumiram a posse de entorpecentes apreendidos na ocorrência, e um rapaz de 34 anos, dono do carro que foi usado pelos criminosos para fugir da casa da vítima.

Durante as buscas, as autoridades encontraram um revólver .38 com numeração raspada, dois cartuchos de munição, além de 12 pedras de crack, 15 microtubos de cocaína e a quantia de R$ 502 em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, o filho da vítima cumpriu medida socioeducativa e estava há apenas 10 dias em liberdade.

O caso seguiu para a 1ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste. “A investigação prossegue para a apuração das causas, das circunstâncias e da motivação do crime”, declarou a Polícia Civil, em nota.

