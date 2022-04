Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula

O Concurso 2.470 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (9) à noite no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Foram sorteados os números 08 - 33 - 40 - 42 - 48 e 51.

O próximo concurso (2.471), na quarta-feira (13), pagará o prêmio acumulado de R$ 60 milhões.

A quina teve 81 ganhadores e pagará a cada um R$ 57.198,65. Os acertadores da quadra (6.197) receberão o prêmio individual de R$ 1.068,04.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Apostador de Recife leva a Lofofácil

Um apostador da cidade de Recife, no Pernambuco, foi o único ganhador do prêmio de R$ 1.334.431,94 sorteado para a Lotofácil neste sábado.

Outras duzentos e sessenta e quatro pessoas acertaram 14 números e foram premiados com R$ 1.514,07 cada.

A Lotofácil retorna nesta segunda-feira com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com site da Caixa.

A aposta simples da loteria custa R$ 2,50 e pode ser feita nas casas lotéricas, aplicativo caixa ou pelo canal Loterias Online.

Os números sorteados neste sábado foram:

02, 03, 06, 07, 09

10, 11, 12, 14, 15

16, 18, 20, 21, 25

Quina: apostador do Espírito Santo ganhou R$ 12 milhões

Uma única aposta feita na cidade de Colatina, no Espírito Santo, levou para casa um prêmio de R$ 12.401.525,77 no sorteio deste sábado da Quina.

Foram premiadas ainda 87 apostas que acertaram a quadra, casa uma com R$ 6.899,68.

Os números sorteados para a Quina foram:

13, 16, 53, 73, 75