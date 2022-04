Mais de 3 mil refugiados ocuparam vagas temporárias em 2021, diz levantamento

Ao fim de 2020, o Brasil tinha pouco mais de 57 mil refugiados reconhecidos, segundo um relatório do Conare (Comitê Nacional para os Refugiados). Segundo a empresa de RH Employer, no último ano foram registradas mais de 3 mil contratações temporárias de pessoas que tiveram de deixar seus países de origem.

As funções mais recorrentes na admissão temporária desses estrangeiros, segundo o levantamento, foram as de ajudante e de auxiliar de produção.

Ainda de acordo a companhia, as nacionalidades mais comumente contratadas pela modalidade temporária são haitianos, venezuelanos, colombianos, argentinos e bolivianos, seguindo o padrão de origem dos refugiados em seus pedidos de asilo no Brasil.

Entre os desafios para quem chega em um novo país com o status de refugiado está justamente a busca por emprego. Com o crescimento da disponibilidade de vagas de trabalho temporário e o alto número de admissões, as oportunidades temporárias oferecem um caminho, ainda que por tempo limitado, para começar a se estabelecer no País.

Conheça os direitos do trabalhador temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela Lei 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período.

Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.