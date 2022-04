Confira dicas de ouro para não cometer erros na declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano passado. Para ajudar os contribuintes nesta reta final, o professor de Ciências Contábeis da FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) Tiago Slavov, listou tudo que é preciso saber para não cometer erros na declaração. Confira:

Quem deve declarar?

É obrigado a declarar quem obteve, no ano de exercício anterior, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Vale deixar claro: um MEI que teve rendimentos isentos acima de R$ 40.000 precisa entregar a declaração.

Atenção aos documentos

Os documentos mais importantes são os informes de rendimentos recebidos dos empregadores, contratantes de serviços, ex-empregador para quem foi desligado da empresa em 2021, informe do INSS para aposentados e aluguéis recebidos. Informes de rendimentos bancários também podem ser acessados facilmente nos serviços digitais dos bancos.

Veja lista completa:

Última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física;

Informes de rendimentos - salários, honorários, Nota Fiscal Paulista, aposentadoria, auxílio emergencial etc;

Rendimentos recebidos de pessoa física - pensões, aluguéis, livro-caixa etc;

Informes de rendimentos financeiros e dívidas - contas, aplicações, previdência, empréstimos etc;

Dependentes e alimentandos;

Bens e direitos - saldos de bens, documentos de imóveis, criptomoedas etc;

Despesas médicas;

Despesas com instrução;

Doações;

Pensões pagas;

Outros rendimentos (bolsas de estudo, ganho de capital, heranças, acordos judiciais, testituição IR anterior etc);

Outros pagamentos (advogados, engenheiros, profissionais liberais, aluguéis pagos etc).

Declaração pré-preenchida

A maior novidade deste ano é a facilidade para acesso da declaração pré-preenchida e mudanças na ficha de bens e direitos, que já está disponível desde 15 de março.

Embora a declaração pré-preenchida já exista há alguns anos, quando foi criada ela era limitada aos contribuintes que possuíam certificado digital. No ano passado, a Receita Federal implementou o acesso para declaração pré-preenchida no ambiente online do e-Cac para quem possuía acesso ouro à conta no site do Governo Federal.

Este ano a declaração pré-preenchida estará disponível em todas as plataformas para preenchimento do IRPF, desde o que cidadão possua sua conta no site do Governo Federal com nível de segurança prata ou ouro.

Com a declaração pré-preenchida, o cidadão pode iniciar o preenchimento da declaração já com diversas informações à sua disposição, ou seja, a declaração já vem preenchida praticamente com todas as informações em posse da Receita Federal, bastando ao contribuinte revisar e complementar os dados.

Ficha de bens

A Receita Federal deu uma “arrumada” na ficha de bens e direitos neste ano, criando grupos de itens para facilitar o preenchimento. Assim, não será mais necessário procurar em uma lista quase “infinita” de códigos para saber o código correto do item (se previdência, investimento ou veículos, por exemplo). Ou seja, se o contribuinte tem uma participação societária, quando entrar no grupo de “participação societária”, lá constarão os códigos referentes aos vários tipos de participação em sociedades.

Outra novidade é que na hora de incluir o bem já será possível informar o rendimento associado àquele bem. Ou seja, se você tem um bem Fundo de Investimento, além de informar o item na ficha Bens e Direitos, também precisava entrar na ficha Rendimentos com Tributação Exclusiva para informar o rendimento. Agora será possível, ao incluir o bem, já informar o rendimento na mesma tela. Mas algumas mudanças podem dar trabalho, como informar o número correto do RENAVAM de veículos automotores, que passa a ser um campo obrigatório.

Celular e computador

Este ano será possível começar a declaração no celular e continuar no programa instalado no computador, por exemplo.

Mais novidades

Ao incluir o dependente neste ano, o contribuinte vai declarar se aquele dependente mora com o titular ou não. O objetivo é atualizar as informações de endereço do dependente.

A Receita Federal também informou que neste ano não haverá a emissão automática do DARF do auxílio emergencial de devolução, para os casos que o sistema identificar o pagamento do benefício. Mas considerando que algumas pessoas receberam o auxílio emergencial em 2021, é importante lembrar que o benefício é considerado rendimento tributável e, se foi recebido irregularmente, precisa ser devolvido de toda forma.

Pagamento e restituição por PIX

Outra novidade é a possibilidade de o cidadão pagar as contas do imposto com o PIX, inclusive receber a sua restituição também por esse meio.

Fugindo da malha fina

Dois dos principais motivos para a declaração cair na malha fiscal são a omissão de rendimentos e as despesas médicas. A omissão ocorre, por exemplo, quando o contribuinte esquece de informar um rendimento ou quando informa de maneira incorreta.

As despesas médicas também geram pendências por vários motivos, como falta de previsão legal, de documento hábil, de comprovante de pagamento e de indicação errada do beneficiário (se contribuinte ou dependente), entre outros. Por isso, atenção a esses itens.