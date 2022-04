São Paulo tem fim de semana com vacinação contra quatro doenças

Até às 19h de hoje (9), as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas da capital paulista disponibilizarão vacinas contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite.

Amanhã (10), será feita a imunização contra a covid-19 e a gripe nos parques Buenos Aires (região central), do Carmo Villa-Lobos (zona oeste), da Independência (zona sul), Ceret (zona leste) e da Juventude , das 8h às 17h. A Avenida Paulista também terá uma tenda de vacinação na altura do número 52.

Públicos

A vacinação contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos, para primeira, segunda e doses adicionais. A imunização contra a gripe é destinada a idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

As doses contra o sarampo serão aplicadas em crianças entre seis meses e cinco anos, além de profissionais de saúde nascidos depois de 1960. A imunização contra a poliomelite está disponível para crianças com menos de cinco anos, se histórico vacinal ou esquema vacinal incompleto. Também podem receber as doses viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto.

LEIA TAMBÉM: Alunos passam mal em escola:’Crise de ansiedade’ coletiva

CASOS DE COVID

Os casos de pessoas que pegaram covid-19 chegaram a 30.123.963. Até sexta-feira, foram registrados 30.212 casos da doença. Até ontem, o painel de dados do Ministério da Saúde marcava 30.093.751 casos acumulados.

O número de casos em acompanhamento de covid-19 está em 461.471. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem evoluíram para morte.

Já a soma de mortes causadas por complicações associadas à covid-19 alcançou 661.122. Entre ontem e hoje, foram notificadas 149 novas mortes. Ontem, o sistema de informações da pandemia contabilizava 660.973 falecimentos.

Ainda há 3.099 mortes em investigação. Os óbitos em investigação ocorrem pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 demanda exames e procedimentos posteriores.

Até ontem, 29.001.370 pessoas se recuperaram da covid-19