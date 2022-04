Primeiro-ministro britânico anuncia envio de tanques blindados e mísseis à Ucrânia

Após uma visita surpresa a Kiev neste sábado, onde esteve reunido com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que a Inglaterra vai enviar mais 120 tanques blindados e novos sistemas de mísseis anti-navio para as tropas do país.

“É por causa da liderança resoluta do presidente Volodymyr Zelenskiy e do inabalável heroísmo e coragem do povo ucraniano que os objetivos monstruosos de Vladimir Putin estão sendo frustrados”, disse Boris Johnson.

O arsenal prometido pelo premiê britânico compreende armamento antitanque, antiaéreo e drones suicidas e fazem parte do pacote de 100 milhões de libras que havia sido anunciado pela Inglaterra na sexta-feira (8).

Em seu anúncio de ajudas, Johnson chamou as atitudes do governo russa de ‘indesculpáveis’ e ‘desnecessária’ e disse que as atrocidades cometidas na cidade de Bucha, onde centenas de corpos foram encontrados nas ruas da cidade após a saída do exército russo ”mancharam permanentemente” a reputação do presidente russo Vladimir Putin

“O que Putin fez em Bucha e Irpin são crimes de guerra que mancharam permanentemente a sua reputação e a do respectivo governo”, afirmou Johnson numa conferência de imprensa após uma visita surpresa a Kiev este sábado, onde esteve reunido com o presidente ucraniano.

LEIA TAMBÉM: Alunos passam mal em escola:’Crise de ansiedade’ coletiva

Boris Johnson também anunciou que o governo britânico deve continuar intensificando as sanções econômicas contra a Rússia

“Em conjunto com os nossos parceiros, vamos realmente criar pressão econômica e vamos continuar a impor mais sanções à Rússia”, afirmou.

CANCELAMENTO NO YOUTUBE

Neste sábado, o Youtube bloqueou o canal russo Duma TV por violar os Termos de Serviço da plataforma. O canal costuma transmitir as discussões da Câmara Baixa do Parlamento da Rússia.

O bloqueio provocou a ira das autoridades russas, que ameaçaram aplicar sanções contra a plataforma.

“Pelo que parece, o Youtube assinou seu próprio mandado. Salve o conteúdo, transfira-o para plataformas russas. E apresse-se”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova