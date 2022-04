Gosta de cozinhar? Prefeitura de SP oferece vagas para cursos gratuitos de gastronomia

A Prefeitura de São Paulo oferece no mês de abril uma série de vagas para cursos gratuitos do Programa Cozinha Escola, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e executados pela Fundação Paulistana. As aulas acontecem nas zonas Norte, Oeste e Sul da cidade.

Os cursos de Bolos e Tortas, Tortas e Quiches, Cupcakes, Preparo de Pães e Cozinha Italiana irão acontecer em espaços parceiros: Mercado da Lapa, Cresan Vila Maria e Butantã e Teia Jardim Edite.

As aulas são ministradas por professores do Senac, (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), empresa contratada via edital pela Fundação Paulistana.

Todos os cursos têm certificado de conclusão. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo até o nono ano.

Além das aulas práticas, os participantes também recebem seis horas de conteúdo sobre inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Como complemento à formação, ganham orientação de como fazer um curso rápido sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, com certificado validado pela Covisa (Coordenação de Vigilância em Saúde), responsável pela vigilância sanitária na cidade de São Paulo.

O Programa Cozinha Escola

O Programa Cozinha Escola tem a finalidade de promover qualificação profissional gratuita em curto prazo, por meio de cursos, oficinas, workshops e formatos afins. O objetivo é atender às demandas do mercado de trabalho, com foco no desenvolvimento de produtos e de técnicas culinárias, proporcionando rápido o acesso ao mercado, com geração de renda e empreendedorismo.

Desde a criação do programa em 2019, mais de 80 pessoas se capacitaram na área da gastronomia.

Confira a programação das próximas turmas do Cozinha Escola:

Curso de Tortas e Quiches - Zona Norte

Vagas: 20

Local: Cresan Vila Maria

Endereço: Rua Sobral Júnior, 264 --Vila Maria Alta

Inscrições: No local ou pelo telefone 2207-8770

Horário: 8h às 12h

Início das aulas: 25 de abril

Conclusão: 28 de abril

Bolos e Tortas - Zona Oeste

Vagas: 20

Local: Mercado da Lapa

Endereço: Rua Herbart, 47

Inscrições: No local

Horário: 14h às 17h

Início das aulas: 25 de abril

Conclusão: 29 de abril

Preparo de Pães - Zona Oeste

Vagas: 20

Local: Cresan Butantã

Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 - Jardim Olympia

Inscrições: No local

Horário: 13h às 16h

Início das aulas: 25 de abril

Conclusão: 2 de maio

Cupcakes - Zona Oeste

Vagas: 20

Local: Mercado da Lapa

Endereço: Rua Herbart, 47

Inscrições: No local

Horário: 9h às 12h

Início das aulas: 25 de abril

Conclusão: 3 de maio

Cozinha Italiana - Zona Sul

Vagas: 20

Local: Teia Jardim Edite

Endereço: R. Charles Coulomb, 120 - Cidade Monções

Inscrições: No local, pelo Whatsapp : 99564-1883

Horário: 17h às 20h

Início das aulas: 02/05

Conclusão: 10/05